Экс-советник Пентагона назвал "формулу Штайнмайера" ловушкой для Украины

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Сценарий "формулы Штайнмайера" сосредотачивается на отмене ответственности России за войну и принуждении Украины вести дела с представителями Кремля на Донбассе. Об этом заявил бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер, сообщает "Укринформ".

Попытки навязать Украине этот сценарий, по мнению американского эксперта, "очень опасный путь". Он пояснил, что Штайнмайер на самом деле предложил забыть сверхважные предпосылки, прописанные в Минских соглашениях 2015 года, и сразу перейти к выборам в Донбассе и предоставлении специального статуса оккупированным территориям.

"Без возврата контроля за международным рубежом, Украина не будет суверенитета на этих территориях. Это очень важно", – подчеркнул Карпентер.

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Он добавил, что в этой риторике вовсе не обращают внимание на роль России в переговорах. По его словам, РФ только выиграет при таком развитии событий, поскольку такой подход выводит ее из-под ответственности.

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"Это очень обидно, и я думаю, что следующий саммит в нормандской формате, откровенно, станет чем-то вроде ловушки для Украины", – отметил Карпентер.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" тесно связана с законом об особом статусе Донбасса, которого еще нет, а значит, и "формула" сама по себе ничего не дает, кроме разблокирования встречи "Нормандской четверки".

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