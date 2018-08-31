Эксперименты вне школы: в Украины создадут межшкольные ресурсные центры

Совсем скоро директора и завхозы школ в Украине смогут вздохнуть спокойно и не беспокоиться за целость и сохранность классов. Эксперименты по физике и химии дети смогут проводить в межшкольных ресурсных центрах (МРЦ) — заведениях, которые помогут школам без лабораторий полноценно учить детей физике, химии и другим предметам, требующим спецресурсов. Создание таких центров предполагает образовательная реформа, и сейчас эти положения проходят общественные слушания. Как будут работать такие заведения, выяснила "Сегодня".

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Согласно проекту, МРЦ заменят существующие межшкольные учебно-производственные комбинаты (их около 200 на всю страну) — там школьники получают профессиональную или допрофессиональную подготовку. Новые же центры помогут ученикам определиться с профилем обучения в лицеях — в них будут проводить профориентационные мероприятия и профессионально направленные кружки.

Но главное новшество — центры будут направлены на обеспечение ресурсами учебы в школах. Для этого МРЦ сможет создавать стационарные или передвижные лаборатории, в которых будет весь необходимый материал и оборудование. Там смогут проводить практические занятия по биологии, физике, химии, естественным наукам, информатике, дизайну и др. В МРЦ также могут создавать теплицы и зимние сады.

"Будут те приборы, приспособления и материалы, которых не хватает многим украинским школам", — подчеркивают в МОН.

Это подтверждает и "Агентство местного органического развития" (АМОР) Барановского горсовета (Житомирщина), где уже в этом году собираются открыть МРЦ.

"Обеспечить каждую школу современным оборудованием финансово очень трудно. Например, одна мастерская стоит 300 тыс. грн. МРЦ же будет оснащен современным оборудованием и доступен всем", — говорят там.

Проект предполагает, что школы смогут направлять детей на полноценные уроки, где требуется спецоборудование, в МРЦ, но для этого тем нужно получить лицензию на осуществление образовательной деятельности. Особых требований к преподавателям МРЦ нет — как и в обычной школе. Согласно проекту, учебный год в МРЦ будет на месяц длиннее школьного: с 1 сентября до 1 июля. Классы (кружки) планируют набирать вплоть до 15 сентября. А вот расписание и структуру учебного года там будут составлять, учитывая занятия в основных школах и требования образовательных программ.

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"Ресурсное обеспечение учебного процесса, в том числе и путем передачи школой педагогической нагрузки центру, для детей и их родителей является бесплатным", — рассказала "Сегодня" эксперт директората внешкольного образования при МОН Мария Дробот, но добавила, что МРЦ имеет право предоставлять и платные услуги, список которых определяет учредитель.

Инициатива пришлась по душе родителям.