Эксперт о безопасности в сети: Простые советы "не открывайте ссылки" уже не работают

Муж наткнулся на порно с женой и захотел развестись Фото: Štefan Štefančík / Unsplash

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В День безопасного интернета специалисты, работающие в сфере интернет-технологий, рассказали, какие угрозы для детей и взрослых они считают наиболее насущными и как с ними бороться. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Президент холдинга Internet Invest Group и один из основоположников конференции iForum Александр Ольшанский отмечает: детям нужно объяснять, родителям – образовываться, а предприятиям – искать специалистов по кибербезопасности, ведь чем больше в Сети денег – тем больше мошенников, претендующих на них.

"Для детей традиционно основные опасности несут люди, которые могут входить в доверие, маскируясь под профилями детей и подростков. Детям нужно объяснять, что не следует рассказывать о себе лишнего: места проживания и т.д. А лучше и вовсе сохранять анонимность в Сети, использовать ники – это тоже достаточно хорошо защищает от подобных вещей", – говорит эксперт.

Он напомнил, что за последние пару лет участились всевозможные атаки на компьютеры и телефоны, распространились вирусы, похищающие данные. Жертвой такой атаки может стать и взрослый человек, и целое предприятие. Воруют данные кредитных карт, деньги со счетов – все это связано по большей части с вирусными атаками.

"Плюс, в последнее время развивается социальная инженерия, когда к людям обращаются мошенники, к примеру, "из банка", пытаясь получить банковские данные. Они используют изощренные методы. Мне, например, присылали такое "банковское" сообщение с требованием указать карту для "возвращения налогов" – якобы в прошлом году я их переплатил", – продолжает Ольшанский.

По его словам, за последние пару лет ситуация в компьютерном мире сильно ухудшилась, что связано с развитием технологий и тем, что все больше денег доступны онлайн, и преступники хотят к этим деньгам получить доступ.

"Пару лет назад была "эпидемия" – вирусы-шифровальщики, которые шифруют данные, потом требуют деньги, сейчас ситуация в этом плане тоже, скажем так, напряженная. Но защита от шифровальщиков – совсем отдельный разговор: нужно делать резервные копии и хранить их так, чтобы вирус к ним не добрался. Когда-то люди закрывали дверь на крючок, и этого было достаточно. Потом появились замки, потом сигнализации. Сейчас выбрать хорошую автосигнализацию без консультации профессионала сложно. Так и в компьютерном мире. Придется консультироваться с людьми, которые разбираются в кибербезопасности. Простые советы вроде "не открывайте ссылки", "не вставляйте флешки" – уже не работают. Нужно обращаться к профессионалам. Тем более, шифровальщики могут наносить колоссальный вред предприятиям", – говорит Александр Ольшанский.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Дети в интернете: как уберечь ваших малышей от опасностей в Сети" .

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как уберечься от аферистов в интернете. Подробности – в сюжете.

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