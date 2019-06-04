"Потенциал просто сумасшедший": Александр Ольшанский о будущем Украины и украинского IT

Собеседник сайта Сегодня – "патриарх" отечественного интернет-бизнеса

Александр Ольшанский. Фото: Сегодня

Александр Ольшанский – один из "отцов" украинского интернета. IT-бизнесом начал заниматься в 1999 году, с 2003-го – руководитель холдинга Internet Invest Group, (который включает в себя крупнейший хостинг-провайдер Mirahost и регистратор доменных имен Imena.ua). Мы пообщались сразу после вступительного слова Ольшанского на форуме инноваций iForum 2019, где он выступал в качестве организатора. Тема iForum в этом году – будущее. Темой разговора стало будущее Украины, украинского бизнеса и украинской политики.

Фото: "Сегодня"

- Александр Яковлевич, в прошлом году вы предсказывали, что на выборах президента большую роль сыграют соцсети. В итоге так и произошло...

- Мир изменился безвозвратно. Просто в разных странах это происходит в разный момент времени. У нас этот переключатель щелкнул. Мы уже полгода живем в новой реальности, в чистом постмодерне, где медиа управляют реальностью и не отражают реальность. Тот, кто может этим пользоваться, может извлекать из этого какую-то пользу.

- В одном из интервью, вы говорили, что в девяностые у вас был Apple Newton. Этот гаджет попал на рынок в 1993 году. Как он появился в том же году у вас в тогда еще постсоветской Украине?

- У меня одногруппник работал в компании, которая была представителем Apple. Он мне Newton и достал. Я более интересного гаджета и не помню: ты держишь устройство, и понимаешь, что оно опередило технологии на 15 лет. Это был самый интересный гаджет в моей жизни. Уже тогда я понял, что это абсолютное будущее. Потом стал приобретать электронные записные книжки, каждый новый гаджет, но все это было не то до тех пор, пока не появились смартфоны.

- В те времена смартфоны еще назывались "Карманными персональными компьютерами"

- Да. Первые функциональные КПК, которые хорошо работали, были от Compaq. На самом деле их в те времена изготавливал HTC на операционной системе Windows CE.

- На какой операционной системе у вас сейчас смартфон?

- Android.

- В одном из интервью вы заявили, что если социальные сети захотят, то и украинцы полюбят даже Путина. Новыми инструментами будут пользоваться новые политические игроки, или их освоят и старые силы?

- Всегда можно нанять кого-то на работу. Но это не технология. Многие думают: "сейчас я найму SMMщика, и он сделает из меня конфетку". Нет, тут дело в складе ума, ощущении, как это работает. SMMщик поможет, но далеко не на 100 процентов. Нужно меняться самому. Способны ли люди меняться? Конечно, способны, но это очень индивидуально.

Фото: "Сегодня"

- За последние годы звучало достаточно много заявлений о давлении на IT-бизнес. Каков ваш прогноз на ближайшее будущее?

- Есть две противоположные тенденции. Первая: во все времена "межвластия" и неопределенности давление усиливалось. На определенном уровне люди просто зарабатывают деньги. Вторая объективная тенденция, которая началась в 2018-м – условная власть поняла, что перейдена черта. Президентские выборы – чистый бумеранг, и вновь пришедшие будут в значительной степени понимать, что эта проблема грозит и им.

- Украина – страна, где дешевый и хороший интернет. Сохранится такая тенденция в будущем?

- Причина очень простая. Этот рынок всегда был демонополизирован. В вашем доме – 3-4 провайдера. Непрерывно, в течении 20 лет идут попытки его монополизировать или регулировать. Сначала пытались вводить лицензии, считать параметры качества. До тех пор, пока этот рынок будет конкурентным, он будет дешевым. Это не очень хорошо для тех, кто зарабатывает в этой сфере, но хорошо для потребителя.

Новой власти нужно защитить бизнес от силовиков, демонополизировать рынки, создать справедливую систему налогообложения. У Украины такой потенциал к росту, что если бы сейчас продавались акции государства Украина, то я бы сказал, что это лучшие ценные бумаги в мире. Нет страны в мире, которая настолько же недооценена, как Украина, потенциал просто сумасшедший.

Фото: "Сегодня"

- Сейчас IT-бизнес жалуется на давление силовиков. В девяностые, когда вы начинали заниматься бизнесом, люди жаловались на бандитов. Можно ли проводить такие параллели?

- Это и есть бандиты, это одно и то же. Если приходят с обыском, по правилам, вам должны заявить, что у вас ищут. Вы это что-то должны иметь возможность отдать; если нет, то люди проводят обыск, но они не должны при этом уничтожать бизнес. Сегодня обыски – это часто то, что уголовно классифицируется термином "разбой".

Это проблема не только силовиков, но и судей, которые подписывают санкции и пишут в них "а также все, что имеет отношение к преступлению". Можно ли искать "документы" на серверах, или там не "документы", а "информация"?

У людей колоссальный запрос на две вещи: справедливость и экономика. А экономика не может существовать без безопасности бизнеса.

Фото: "Сегодня"

- Как вы оцениваете заявления президента о возможности возвращения Донбасса?

- Мы перешли в мир постмодерна, с нами ведут гибридную войну, и мы должны реагировать также. Зеленский лучший главнокомандующий в информационной войне. Нужно воевать за мозги этих людей, их сознание.

Мы не можем интегрировать эти территории, не интегрировав этих людей. Мы должны сделать их украинцами, пробиться к их разуму, показать, что правда и что происходит. У нас есть колоссальное преимущество: не мы были агрессором. И эту правду нужно донести.

Мы не можем интегрировать эти территории, без того, чтобы интегрировать людей.

Подробнее о том, что происходило на iForum, смотрите в сюжете "Сегодня".

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