Эксперт рассказал, какие санкции может получить Россия из-за агрессии на Азове

Совбез ООН, на заседании которого сегодня рассматривается вопрос вооруженной агрессии против Украины в Азовском море, не будет принимать каких-либо решений, в то же время западные союзники Украины в будущем могут отреагировать на инцидент введением новых санкций.

Как отметил "Сегодня" глава правления "Майдана иностранных дел", эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко, на заседании Совбеза ООН состоится обмен мнениями.

"Россия представит свое видение. Возможно, будет частично и сдержанно поддержана Китаем. В то же время большинство стран Европейского Союза решительно или более осторожно подержат позицию Украины. Других результатов заседания Совбеза ждать не стоит", – отметил эксперт.

При этом Богдан Яременко отметил позитивную для Украины реакцию в мире на произошедшее в Азовском море.

"Что касается реакции в мире, то она есть и она достаточно позитивна для Украины. Более позитивна реакция со стороны Латвии, Литвы, Эстонии Польши, Румынии. Немного сдержана, но все же направлена на поддержку Украины – со стороны Могерини и других европейских лидеров. В том числе достаточно позитивна для нас реакция МИД Германии. Курт Волкер достаточно резко выразил сомнение в правдивости российской версии событий, есть другие голоса в США, в том числе в Конгрессе, свидетельствующие, что Украину в этом конфликте поддерживают", – сказал эксперт.

Богдан Яременко не исключил, что в ответ на действия России Запад может ввести дополнительные санкции. Однако для этого понадобится время.

"Могут ли быть введены дополнительные санкции? Такие голоса звучать в Европарламенте, но там это нормальная реакция – в Европарламенте мы имеем достаточно стойкой большинство, готовое прислушиваться к позиции Украины. Со стороны Еврокомиссии или Администрации США таких заявлений нет. Очевидно, нужно какое-то время чтобы изучить ситуацию и чтобы публичная поддержка Украины реализовалась в каких-то конкретных действиях", – отметил Богдан Яременко.

По его словам, в ответ на агрессию России на Азове Запад мог бы ввести санкции против портов РФ в Черном и Азовском морях.

"Украина уже несколько месяцев вынашивает идею необходимости введения санкций против российских черноморских и азовских портов. Речь о мерах со стороны в том числе Евросоюза и США. Я не уверен, что будет именно так, но Украине было бы логично продолжать действовать именно в этом направлении", – сказал Богдан Яременко.

Читайте все подробности об обострении противостояния с Россией в материале сайта "Сегодня": Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн