Эксперт рассказала, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется

Иммунитет к COVID-19 не будет устойчивым, говорит Светлана Загородняя

Даже если большинство украинцев заразятся "уханьским" коронавирусом SARS-CoV-2 и переболеют – иммунитет к нему не будет устойчивым, а сам вирус продолжит циркулировать.

Об этом заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии им. Д. Заболотного Светлана Загородняя рассказала в интервью сайту "Сегодня".

В то же время она выразила надежду, что вирус будет терять свою вирулентность (т.е. способность вызывать заболевание или гибель организма) и перейдет в режим вируса гриппа.

"У меня вопрос к нашим гражданам, зная, с какими препятствиями сталкивается вакцинация по гриппу, сколько населения пойдет на вакцинацию от коронавируса? Я не думаю, что государство пойдет на принуждение", – считает эксперт.

"Надеюсь, будет разработана специфическая этиотропная терапия (т.е. лечение, направленное на устранение причины возникновения заболевания. – Ред .), то есть все-таки будет препарат, который будет включен в протокол лечения. Сейчас человек заболел и уже он в больнице с тяжелыми симптомами. Но при этом нужно не забывать о том, что люди, которые инфицируются, имеют сопроводительные хронические заболевания, что затрудняет лечение", – говорит вирусолог.

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Она напомнила, что первые данные из Китая и Италии были связаны с воспалением легких и тяжелыми пневмониями.

"Сейчас идет речь, что сильно поражаются сосуды, почки. Есть данные, что могут быть ткани, в которых может находиться вирус и реактивироваться. Какие это могут быть ткани или какой это может быть орган – еще неизвестно. Поскольку мужчины болеют чаще, то заболевание связывают с мужскими и женскими гормонами. Но я думаю, после следующего сезона ситуация стабилизируется", – резюмировала Светлана Загородняя.

Напомним, ранее вирусолог объяснила, реально ли создать в Украине вакцину от коронавируса .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Для нас этот вирус – неизвестный объект, никто не знает, как он поведет себя": интервью с вирусологом Светланой Загородней" .

Смотрите полное видео интервью с вирусологом Светланой Загородней:

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