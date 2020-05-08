Вирусолог объяснила, реально ли создать в Украине вакцину от коронавируса

Хотя президент Владимир Зеленский и пообещал выплатить украинским ученым миллион долларов за изобретение вакцины или лекарства против коронавируса , судя по всему, эти деньги останутся невостребованными.

Об этом заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии им. Д. Заболотного Светлана Загородняя рассказала в интервью сайту "Сегодня".

"Сейчас над разработкой вакцины (в мире. – Ред .) работают 90 научных групп: инактивированные, рекомбинантные на основе белков и так далее, их очень много. 70% разрабатываются при больших фармакологических предприятиях, где уже есть наработанный алгоритм создания вакцин, есть условия работы с вирусом. Там могут не просто разработать вакцину теоретически, а испытать практически. Например, белковую вакцину на основе вирусных эпитопов нужно исследовать, действительно ли формируется на нее иммунитет. У нас возникает вопрос, где это делать – нужен сам вирус, нужны дорогостоящие модельные животные, а вирус не на всех действует", – говорит эксперт.

По ее словам, к сожалению, производства вакцин в Украине практически нет.

"Если наши ученые предложат возможность создания вакцины, то вопрос, где это будет реализовываться в Украине? Какие фармпроизводители готовы производить вакцины и есть ли у них возможности. Нужны средства не на то, чтобы изобрели, а чтобы начать разрабатывать. Конечно, это должно происходить в кооперации с производством, потому что кроме создания вакцины ее нужно испытать, нужно масштабировать производство", – подчеркнула вирусолог.

"Две вакцины, которые быстрее остальных разработали, это инактивированная вакцина в Китае, которую уже допустили к испытаниям на животных, и американская вакцина. Но все равно все идет к тому, что тестирования будут до конца года. В Украине, насколько я знаю, над вакциной работают, но это все теоретически", – добавила Светлана Загородняя.

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Напомним, ранее эксперт рассказала, что затрудняет разработку вакцины против коронавируса .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Для нас этот вирус – неизвестный объект, никто не знает, как он поведет себя": интервью с вирусологом Светланой Загородней" .

Смотрите полное видео интервью с вирусологом Светланой Загородней:

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