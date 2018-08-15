Эксперты рассказали, как обстоит ситуация с уровнем зарплат в Украине

Рынок труда в Украине пребывает в постоянном движении, переживая как взлеты, так и падения. Долгое время считалось, что он находится в серьезном кризисе, но сейчас, по мнению экспертов, ситуация начинает стабилизироваться

Несмотря на то, что различные госструктуры периодически радуют украинцев статистикой о растущей заработной плате, она все равно остается достаточно низкой. Так, по данным Госстата средняя номинальная зарплата в июне составила 9 141 грн, поэтому найти достойную работу с хорошей зарплатой у нас в стране не так уж легко, хотя выбор вакансий очень богатый и разнообразный.

"Сегодня уровень заработной платы в тех вакансиях, которые дает нам работодатель, не высок. Совсем мизерная зарплата у медицинских сестер, продавцов, водителей, швей. В здравоохранении зарплата сегодня составляет в среднем 5747 грн, в образовании – 6958 грн. Это не тот уровень заработной платы, который может удержать квалифицированных работников", – говорит и.о. председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Валерий Ярошенко.

Но стоит отметить, что за первое полугодие 2018 г. большая часть работодателей поднимала зарплату своим сотрудникам. Об этом свидетельствуют данные Международного кадрового портала HeadHunter Украина.

"Треть опрошенных отметила, что в их компаниях повысили зарплату всем сотрудникам без исключения; у 30% – повысили только тем, кто выполнил или перевыполнил план. Еще треть респондентов отметили, что в компаниях, где они работают, не пересматривали заработную плату. И хотя большинство работодателей заявляют об увеличении заработных плат, повышения не были значительными: в основном речь идет о росте на 5-10%", – отметили в HeadHunter.

С зарплатой по регионам ситуация остается стабильной, так, наивысшая средняя зарплата была зафиксирована в Киеве – 13553 грн, следом идет Донецкая область – 9774 грн, Киевская – 9480 грн и Днепропетровская – 9 тыс. Но внезапные результаты показали Закарпатская и Ивано-Франковская области, которые в прошлом году были ближе к концу списка по заработной плате: в этом полугодии они вошли в десятку лидеров.

"Закарпатская область, которая всегда была в конце списка, теперь на пятом месте. Удивительно и то, что Ивано-Франковская еще в прошлом году была где-то на 23 месте, а теперь вошла в десятку. Это говорит о том, что работодатели, которые имеют бизнес на западе Украины, поняли, что надо поднимать уровень заработной платы, иначе они вообще останутся без наемных работников", – поясняет сложившуюся тенденцию Валерий Ярошенко.

Он также добавляет, что в себестоимости любой продукции заработная платы должна составлять около 15%, тогда как у нас этот показатель не превышает 6%. В развитых странах эта цифра и вовсе может достигать 30%.

Более подробно о том, как обстоит ситуация на рынке труда, читайте в материале сайта "Сегодня": Рынок труда в Украине: избыток юристов и низкие зарплаты