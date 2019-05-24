Месяц электронным рецептам в Украине: цифры и мнения

Больше всего рецептов выписывали на Днепропетровщине. Среди пациентов больше женщин

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Реформа медицины, несмотря ни на что, продолжается. Нацслужба здоровья обнародовала первую статистику по электронным рецептам, которые Минздрав внедрил с 1 апреля. Напомним, с этой даты препараты по программе "Доступные лекарства" можно получить только по е-рецепту. Его может выписать в медсистеме семейный врач, с которым пациент заключил договор. После этого на телефон пациента приходит смс с номером рецепта и кодом подтверждения — для получения лекарств его нужно назвать в аптеке, у которой есть договор с НСЗУ. "Сегодня" проанализировали отчет и собрали мнения врачей и пациентов о новинке.

Согласно отчету Нацслужбы здоровья, с 1 апреля украинские терапевты уже успели выписать почти 2 млн е-рецептов, при этом аптеки успели отоварить из них около полутора миллиона. Чаще всего коды на "доступные" препараты выписывали медики в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях — там назначили аж 253, 161 и 134 тыс. е-рецептов соответственно. А вот меньше всего лекарств по госпрограмме назначали жителям Херсонской, Черновицкой и Луганской областей — здесь ведомство насчитало только 30—42 тыс. онлайн-назначений.

При этом активнее всего е-рецептами пользовались "сердечники": назначений на препараты для лечения таких проблем было выписано 1,6 млн раз. Другие лекарства были куда менее популярными: рецептов на препараты для борьбы с сахарным диабетом второго типа выписали только 347 тыс., а для борьбы с астмой и вовсе лишь 55 тыс.

Наиболее многочисленной аудиторией программы "Доступные лекарства" ожидаемо стали наши пенсионеры: около 65% пациентов имеют возраст больше 60 лет. Вполовину меньше (34%) нуждаются в е-рецептах люди от 40 до 60 лет. Украинцы до 40 лет за бесплатными препаратами почти не ходят — их всего 1%. Также в Нацслужбе здоровья выяснили, что больше всего электронных назначений (66%) семейные врачи выписывают женщинам, на долю мужчин же приходится только 34%.

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Впечатления врачей от работы с е-рецептом разные.

"В очередях нет тех, кто раньше просто приходил за рецептом, а не из-за ухудшения самочувствия, — им я выписываю лекарства по звонку, это экономит время", — рассказала семейный врач из Киева Тамара Глинник, добавив, что бумажной работы тоже уменьшилось, а выписке онлайн она и ее коллеги научились быстро.

А вот доктор из Запорожья Елена Головчанская утверждает, что е-рецепт, наоборот, усложнил ей работу:

"Рецепт нужно распечатать или выписать на листочек коды подтверждения потому, что "аптекарь не берет чужой телефон в руки", или перевыписать снова, если в аптеке нет нужного количества препарата. Часто приходится и проводить ликбез бабушкам о том, как читать смс".

Врач из Одессы Ольга Шмелева соглашается с коллегой.

"Теперь я еще и специалист по чистке переполненной памяти в кнопочных телефонах", — шутит она.

Есть и технические нюансы, которые не устраивают медработников.

"Не хватает возможности онлайн изменить номер мобильного телефона пациента в декларации. Текущий способ через бумажное/электронное заявление в НСЗУ не совсем удобен, особенно если пациент срочно нуждается в рецепте", — жалуется инженер-программист Центра экстренной помощи в Краматорске Александр Никитин.

Пациенты же с рецептами онлайн свыклись.

"В начале апреля, когда мне первый раз дали бумажку с кодом, моя аптека отказалась ее принимать — мол, пока с такими рецептами не работает. Я, конечно, расстроилась, но уже через неделю брали и коды. У меня телефон старый, поэтому смс-сообщения я там не смотрю, прошу врача распечатать рецепт", — рассказала пенсионерка Наталья Дульская.

Напомним, ранее Минздрав заявил, что медицинскую реформу остановить невозможно. Так заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский прокомментировал вопрос журналистов о возможной приостановке или отмене медреформы.

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