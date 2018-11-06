Электронный браслет вместо тюрьмы: в Минюсте рассказали о новой реформе

Министерство юстиции в рамках реформирования пенитенциарной системы страны планирует запустить электронный мониторинг подозреваемых и осужденных, продолжается изучение успешного опыта других стран в этом направлении и возможности внедрения такой новации в Украине.

Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов, комментируя преимущества новации и актуальность запуска такой системы.

"Начнем с процесса решения суда о мере пресечения. Я уже больше двух лет в этой системе, и убежден, что по многим личностям принятое решение о взятии под стражу немного непонятное и неэффективное – с той точки зрения, что человека нужно брать под стражу, когда он реально опасен для общества и его дальнейшее нахождение на свободе опасно для следствия. Когда есть такие убеждения, что будет давление на свидетелей, следователей, тогда надо этого человека брать под стражу. Для всех остальных – надели браслет и мониторим. Это первая стадия. Далее во многих странах, когда видят, что есть определенные сдвиги по исправлению, ресоциализации лица, делают альтернативное лишение свободы – лицо переводят под электронный мониторинг. Условно-досрочное освобождение – опять же электронный мониторинг. Во многих цивилизованных странах субъектами мониторинга являются лица, совершившие социально значимые преступления, например, педофилы, насильники. После того, как они отбыли наказание, их передвижение и расположение мониторят. Это довольно цивилизованный подход. Также он показал себя эффективным для бюджета. Пробация обходится на 10-15% дешевле, чем содержание всех за решеткой", – рассказал замглавы Минюста.

Он также подтвердил информацию, что электронный мониторинг не станет полной альтернативой заключениям в тюрьмах, и все равно будет вестись какое-то разграничение по тяжести преступлений.

"Конечно (не станет, – Ред.). Одна из миссий пенитенциарной системы – изоляция от общества лиц, которые опасны для общества. Но все же, даже если он и пожизненник, мы должны с ним работать, не терять возможности вернуть его в общество. Потому что он все равно в обществе, хоть и ограниченном. Мы не исключаем лишения свободы, потому что есть опасные для общества лица, но, если есть возможность и альтернатива этому, нужно ее внедрять", – пояснил он.

Подробнее о ситуации в пенитенциарной сфере в Украине и реформах читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Электронные браслеты вместо тюрем и реформа мировоззрения: интервью с замминистра юстиции".

Как сообщалось, реформа пенитенциарной системы в стране стартовала в 2015 году. Тогда Верховная Рада приняла ряд изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Украины относительно функционирования пенитенциарной системы. Пакет законопроектов был направлен на урегулирование вопросов относительно условий содержания под стражей задержанных и отбывания наказаний осужденными, их человеческих прав и доступа к суду и т.д.