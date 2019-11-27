Энергетики внедряют цифровые новации

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В Украине внедряются идеи "государства в смартфоне", новые интернет-сервисы, вскоре большинство услуг перейдут в онлайн.

За трендами следит и крупный бизнес, за цифровизацию взялись и энергетики.

Теперь, благодаря видео и фото с дронов, они могут контролировать состояние сетей и предупреждать аварии.

И это лишь один из десятков проектов компании ДТЭК. Здесь начали с цифровых новаций на предприятиях. Например, следят за износом деталей через QR-коды. На очереди – электронный офис, аналитика, а после – онлайн-клиентские сервисы.

"Мир меняется, и энергетика тоже должна меняться. Ни одна технология, тот же блокчейн, 3D-печать и другие, они не обходятся без энергетики, соответственно энергетика тоже должна меняться", – говорит руководитель программы по цифровой трансформации компании ДТЭК Дмитрий Осыка.

"Большие индустриальные компании, которые делятся своим опытом, показывают, как у них все устроено, 5-7 лет назад такое нельзя было представить, что такие большие компании будут делиться внутренней кухней. И вот это как раз свидетельство времени цифровой трансформации, когда компании уходят от закрытости. Компании становятся более открытыми", – говорит генеральный директор аналитического агенства "Top Leead" Станислав Шум.

Напомним, что ранее ДТЭК Сети представил план по развитию услуг в Киевской области.

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