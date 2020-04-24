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Коронавирус атакует Украину: сколько новых зараженных за сутки

24 апреля, 09:19

Сергей Мартынец

Вместе с тем стало больше летальных случаев и выздоровевших пациентов

Эпидемия продолжает распространяться в Украине и количество зараженных увеличилось до 7647 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев", – говорится в сообщении.

В лидерах продолжают оставаться Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 23 апреля по всей Украине лабораторно подтверждены 7170 случаев COVID-19, из которых 187 летальных, 504 пациентам удалось вылечиться. Только за сутки количество инфицированных выросло на 578 человек. Также инфекция подтверждена более чем у 1200 медиков.

В то же время в Украине начали клинические испытания отечественного лекарственного средства против COVID-19. Согласно предварительным выводам ученых и производителей, украинский препарат может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает в организме человека коронавирусная инфекция. Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

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А тем временем в Украине продлили карантин до 11 мая. В правительстве заявили, что, согласно прогнозам Национальной академии наук, пик коронавируса ожидается на первые дни мая, поэтому ограничения продлили до середины месяца.

Смотрите также видео, как украинская "Мрия" привезла в Украину рекордный медицинский груз из Китая. Самолет встречал Зеленский:

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коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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