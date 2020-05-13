Эпидемия COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Каждый день в Украине три-четыре сотни новых зараженных

Министр здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемической ситуации в Украине. Глава ведомства сообщил свежие данные по коронавирусу.

Напомним, по состоянию на утро 12 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 16 023 случая COVID-19, из которых летальных 425. Только за понедельник количество инфицированных выросло на 375 человек. Кроме того, из общего количество зараженных коронавирус обнаружили у 1 105 детей и 3 114 медиков. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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А тем временем в Кривом Роге главный врач 4-й городской больницы самовольно выписал из медучреждения 15 больных на COVID-19 пациентов. Начальник местного управления здравоохранения Константин Мурашко сообщил, что этот врач уже отстранен от должности и специально созданная комиссия проведет расследования относительно его действий. Всем выписанным уже предложено стационарное лечение в инфекционной больнице.

Заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии им. Д. Заболотного Светлана Загородняя в интервью сайту "Сегодня" рассказывала, реально ли создать в Украине вакцину от коронавируса. По ее словам, кроме самого вируса, нужны дорогостоящие специальные животные.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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