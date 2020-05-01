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Эпидемия COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг Степанова

1 мая, 10:24

Игорь Тимофеев

В Минздраве расскажут о текущей эпидемической ситуации в Украине

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов утром 1 мая проводит очередной онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом в стране.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию 9:00 30 апреля в стране зафиксировано 10 406 случаев инфицирования COVID-19. Скончался 261 человек. За сутки было обнаружено 456 новых зараженных. В частности, болезнь была подтверждена у 717 детей и 2063 медиков. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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В Украине начали клинические испытания отечественного лекарственного средства против COVID-19. Согласно предварительным выводам ученых и производителей, украинский препарат может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает в организме человека коронавирусная инфекция. Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

В то же время врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией Сумского государственного университета Николай Чемич рассказывал, что Украину накроет вторая волна коронавируса. По его словам, причиной станет послабление карантина, что приведет к обмену вирусом между людьми. Также он отметил, что вакцина не появится раньше, чем через год.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин заражение коронавирус заболеваемость

Источник: Сегодня

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