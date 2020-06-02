Эпидемия COVID-19 в Украине: выздоровевших снова больше, чем зараженных

Также в сравнении с последними днями уменьшилось и количество летальных случаев

В Украине за сутки выявлено 328 новых зараженных коронавирусом, но еще больше людей выздоровели – 388. Такие данные приводит Совет национальной безопасности и обороны.

Так, по состоянию на сегодня лабораторно подтверждены 328 новых случаев COVID-19 (всего уже 24 340), летальных случаев 9 (всего 727). При этом за последние сутки снова больше стало выздоровевших – 388 (за все время эпидемии 10 078 человек).

Напомним, на утро 1 июня в Украине было 24 012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9 690 пациентов выздоровели. Только за воскресенье зафиксировано 340 новых случаев заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Реклама В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 2 июня и последние данные о карантине

В то же время в Минздраве уже готовятся к возможной второй волне эпидемии осенью. Там говорят, что будут опираться на полученный опыт противостояния коронавирусу, в том числе, какие ограничения работают, какие нет. Сейчас же идет этап сдерживания эпидемии, поскольку открываются определенные сферы экономики и Украина приспосабливается жить в новых условиях после смягчения карантина.

Также главный санврач страны Виктор Ляшко рассказывал, почему Украина не разрабатывает вакцину от коронавируса. По его словам, в мире идет около 70 разработок вакцины против коронавирусной болезни, но украинской среди них нет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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