Эпидемия гриппа в Украине будет еще сильнее: украинцев предупредили об опасности

Эпидемия гриппа в Украине в сезоне 2018-2019 будет более агрессивной, чем в прошлом сезоне, а преобладать будут три штамма вируса.

Заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины, профессор Алла Мироненко в комментарии Укринформу рассказала, кто в Украине будет самым уязвимым к заболеваниям.

По ее словам, в прошлом сезоне ситуация с эпидемией гриппа была незначительной, однако в будущем сезона украинцев ждут неприятности. Она отметила, что основным возбудителем гриппа будет Singapore (H3N2).

"Этот вирус точно будет циркулировать в Украине. Он наблюдался в незначительном количестве в прошлом эпидсезоне, и мы ожидаем, что он будет в следующем. Что касается Michigan (H1N1), он также был в прошлом сезоне и частично может участвовать в следующем, потому что есть дети, которые родились и никогда не сталкивались с вирусом H1N1. B/Colorado, который представлен в вакцине, принадлежит к ветви B/Victoria. Эти вирусы имеют специфические особенности: циркулируют в незначительном количестве и в основном на американском континенте. Я не думаю, что нам следует ожидать его. Во-первых, у нас в прошлом году прошла эпидемия, где превалировал B/Victoria. Если он и будет циркулировать, в чем я не уверена, то он будет в миноре", – рассказала Мироненко.

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В то же время вирус Singapore (H3N2) приводит к пневмонии, тяжелой пневмонии и летальным случаям именно среди пожилых людей и пациентов с хроническими патологиями.

"Поэтому я бы советовала людям старшего возраста и тем, кто имеет хроническую патологию, защитить себя и вакцинироваться. Это касается и детей. Michigan – это потомок вируса гриппа, вызвавший у нас пандемию. Он опасен для маленьких детей и людей с факторами риска. Для этого вируса люди, имеющие факторы риска – беременные, люди с ожирением, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и другими хроническими патологиями", – предупредила профессор и добавила, что у выше указанных категорий людей может стремительно развиваться заболевания с вероятностью летального исхода.

В комментарии сайту "Сегодня" врач-педиатр Денис Арман дал совет, как уберечь детей в новом эпидсезоне. По его словам, вакцина может уберечь человека лишь от вируса гриппа, но не спасет от других инфекций.

Напомним, прошлой зимой, в феврале, в Центре гриппа и ОРВИ сообщали, что эпидпорог был превышен на 31%. Показатель заболеваемости в Украине составил 746,6 человек на 100 тыс. населения.