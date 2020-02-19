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Эпидемия гриппа в Украине: в Минздраве сообщили тревожные факты

19 февраля, 17:15

Показатель заболеваемости более чем на 30% превысил эпидемический порог

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболело более 240 тысяч человек. Интенсивный показатель заболеваемости составил 640,9 на 100 тысяч населения, что на 34,4% больше эпидемического порога. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За прошедшую неделю (10-16 февраля) на ОРВИ заболели 245 055 человек, из них 61,4% – дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 640,9 на 100 тысяч населения, что на 34,4% больше эпидемического порога по Украине", - говорится в сообщении.

Также, сообщается, что в стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

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"В Харьковской, Луганской областях и городе Киев сохраняется неэпидемический уровень активности. Во всех других областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности", – отметили в Минздраве.

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Также сообщается, что с 10 по 16 февраля 2020 года, в Украине от осложнений гриппа умерли десять человек.

Ранее сообщалось, что в Украине начали ежедневно дезинфицировать общественный транспорт.

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грипп ОРВИ Минздрав Украина

Источник: Сегодня

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