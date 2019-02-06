Эпидемия гриппа в Украине: за неделю заболели более 200 тысяч человек

Эпидемические пороги превышены в 11 областях

В Запорожской области выросло число больных гриппом и ОРВИ.

Эпидемия гриппа в Украине: за неделю заболели более 200 тысяч человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/030/e43/5c5030e436932.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/030/e43/5c5030e436932.jpg 2019-02-06T15:25:00+02:00 Украина Эпидемические пороги превышены в 11 областях

С 28 января по 3 февраля в Украине гриппом и ОРВИ заболели 212 619 человек, двое умерли. Такие данные озвучили в Минздраве.

Отмечается, что 62,6% из заболевших являются детьми в возрасте до 17 лет.

"В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 212 619 человек, 62,6% из которых – дети до 17 лет", – говорится в сообщении.

По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых уменьшился на 6,6%, а среди детей до 17 лет – увеличился на 14,6%; в общем интенсивный показатель заболеваемости составил 552,3 на 100 000 населения, что на 6,5% больше эпидемического порога по Украине.

Эпидемические пороги превышены в 11 областях, а больше всего – в Черновицкой (на 53,9%) и Ивано-Франковской (на 91,6%).

Кроме того, с начала эпидемического сезона, а это с октября 2018 года, от гриппа умерло 30 человек, в том числе четверо детей в возрасте до 17 лет. Ни один из них не был вакцинирован против гриппа.

Как сообщалось ранее, за первый месяц 2019 года в Украине зафиксировали 15 095 случаев заболевания корью. Комитет Верховной Рады по здравоохранению намерен обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с требованием созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по ситуации, сложившейся с заболеваемостью корью.

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