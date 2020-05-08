Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Последние новости Украины

Эпидемия коронавируса в Украине: онлайн-брифинг Степанова

8 мая, 09:06

Сергей Мартынец

Украина прошла ожидаемый в начале мая пик без больших потерь

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 7 мая по всей Украине был лабораторно подтвержден 13 691 случай COVID-19, из которых 340 летальных. Только за среду количество инфицированных выросло на 507 человек. Кроме того, из общего количество зараженных коронавирус обнаружили у 2 660 медиков и 933 детей. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Реклама

В тренде
Циклон продолжит поливать Украину, но не везде: где ждать дождей 8 мая

Тем временем растет количество инфицированных и в оккупированном Крыму. В последние дни там было зафиксировано 160 случаев коронавируса, причем 38 из них завезены из-за границы, в том числе из России. 22 случая выявлены по контакту с прибывшими из России. В Севастополе на COVID-19 болеют 98 человек. Отметим, что это не официальные данные, а лишь статистика оккупационных "властей".

А тем временем стало известно, что в украинских больницах испытают препарат от COVID-19. Замглавы Минздрава Ирина Микичак отметила, что испытания проводятся исключительно с согласия пациента.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 7 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 7 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 8 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 8 мая и все подробности из регионовУкраина
Зима в мае: Карпаты засыпает снегом (фото)
Зима в мае: Карпаты засыпает снегом (фото)Запад
COVID-19 в Тернопольской области: заразились работники центра занятости и супермаркета
COVID-19 в Тернопольской области: заразились работники центра занятости и супермаркетаЗапад
Пропавшую в Одесской области девушку нашли мертвой на берегу
Пропавшую в Одесской области девушку нашли мертвой на берегуОдесса
В Бердянске пьяные женщины нарушили карантин и устроили драку с полицией (видео)
В Бердянске пьяные женщины нарушили карантин и устроили драку с полицией (видео)Запорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...