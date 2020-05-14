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Эпидемия COVID-19 в Украине: впервые выздоровело больше людей, чем заразилось

14 мая, 09:37

Сергей Мартынец

Только за последние сутки снова сотни зараженных

В Украине количество инфицированных коронавирусом почти достигло 17 тысяч человек. Однако за прошедшие сутки выздоровели быльше людей, нежели зафиксировано новых больных. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошлые сутки заболели 422 человека, из них 42 ребенка и 70 медиков. Были госпитализированы 136 человек. За последние сутки зафиксировано 17 летальных случаев. При этом у нас сегодня рекордное количество выздоровевших – 427. Впервые за все время коронавируса в Украине количество людей, которые выздоровели, превысило количество людей, которые заболели (за сутки. – Ред.). Всего за все время пандемии заболели 16 847 человек, из них 1 172 ребенка и 3 278 медиков. Всего выздоровели 4 143 человека, а летальных случаев – 456", – сказал он.

Степанов отметил, что за среду было проведено 8 069 (наибольший показатель) тестирований методом ПЦР. За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зафиксировано в Черновицкой области – 72, в Харьковской области – 41, в Киеве – 52. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Напомним, по состоянию на утро 13 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 16 425 случаев COVID-19, из которых летальных – 439. За вторник было выявлено 402 новых зараженных, за понедельник – 375. Отметим, что в последнее время эта цифра колебалась в районе 500 и больше. В Минздраве объясняли, что уменьшение количества зараженных связано с праздничными и выходными днями, когда украинцы меньше обращались к врачу.

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Заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии им. Д. Заболотного Светлана Загородняя в интервью сайту "Сегодня" рассказывала, реально ли создать в Украине вакцину от коронавируса. По ее словам, кроме самого вируса, нужны дорогостоящие специальные животные.

Президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап выхода из карантина. Смотрите видео его обращения:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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