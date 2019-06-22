Епифаний рассказал о спорах с Филаретом и "печали" из-за его решений

Митрополит ПЦУ неоднократно пытался убедить патриарха в ошибочности его мнения

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет и митрополит ПЦУ Епифаний / Фото: pomisna.info.

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний неоднократно пытался убедить патриарха Филарета, что тот ошибается в своих доводах, и возврата к прежним временам уже нет.

"Но в ответ уважаемый патриарх говорил, что за мной кто-то стоит. Но за мной стоит только молодая церковь и народ. Филарет нас не слышит", – рассказал Епифаний о сути конфликта в интервью журналу "Новое время".

Митрополит также добавил, что позицию Филарета не поддерживают в церкви.

"Такой поддержки практически нет. Я говорю это, опираясь на поддержку епископата, духовенства и верующего украинского народа", – сказал он.

По его словам, собранный Филаретом собор Киевского патриархата – не легитимен и не признан.

"А те, кто соберутся, только накажут себя тем, что отойдут от единой православной поместной церкви, останутся вне ее", – добавил он.

По его словам, возможный выход почетного патриарха Филарета из ПЦУ "не принесет церкви заметного вреда, но несомненно принесет печаль".

"Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно – и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало", – подытожил Епифаний.

Напомним, ранее архиепископ ПЦУ Евстратий допустил, что за проведение "собора" Филарета могут перестать считать архиереем ПЦУ, но при этом выразил сомнения в том, что его отлучат от церкви.

Как мы уже писали, на "соборе Киевского патриархата" был принят ряд громких решений: что патриархия сохраняет в своей собственности все недвижимое имущество, включая храмы, монастыри и соборы, банковские счета, отменяет постановление об объединении с Украинской автокефальной церковью и объявляет своим пожизненным предстоятелем Филарета.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Епифаний рассказал о спорах с Филаретом и "печали" из-за его решений". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"