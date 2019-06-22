Епифаний рассказал о спорах с Филаретом и "печали" из-за его решений
Митрополит ПЦУ неоднократно пытался убедить патриарха в ошибочности его мнения
Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний неоднократно пытался убедить патриарха Филарета, что тот ошибается в своих доводах, и возврата к прежним временам уже нет.
"Но в ответ уважаемый патриарх говорил, что за мной кто-то стоит. Но за мной стоит только молодая церковь и народ. Филарет нас не слышит", – рассказал Епифаний о сути конфликта в интервью журналу "Новое время".
Митрополит также добавил, что позицию Филарета не поддерживают в церкви.
"Такой поддержки практически нет. Я говорю это, опираясь на поддержку епископата, духовенства и верующего украинского народа", – сказал он.
По его словам, собранный Филаретом собор Киевского патриархата – не легитимен и не признан.
"А те, кто соберутся, только накажут себя тем, что отойдут от единой православной поместной церкви, останутся вне ее", – добавил он.
По его словам, возможный выход почетного патриарха Филарета из ПЦУ "не принесет церкви заметного вреда, но несомненно принесет печаль".
"Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно – и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало", – подытожил Епифаний.
Напомним, ранее архиепископ ПЦУ Евстратий допустил, что за проведение "собора" Филарета могут перестать считать архиереем ПЦУ, но при этом выразил сомнения в том, что его отлучат от церкви.
Как мы уже писали, на "соборе Киевского патриархата" был принят ряд громких решений: что патриархия сохраняет в своей собственности все недвижимое имущество, включая храмы, монастыри и соборы, банковские счета, отменяет постановление об объединении с Украинской автокефальной церковью и объявляет своим пожизненным предстоятелем Филарета.
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