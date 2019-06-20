Киевский патриархат отменил Томос и отказался признавать Епифания главой

УПЦ КП провела "собор", на котором приняла несколько громких решений

Патриарх Филарет. Фото: AFP

Участники "собора Украинской православной церкви Киевского патриархата", который проходил во Владимирском соборе в столице под руководством почетного патриарха Филарета, фактически совершили раскол в объединенной в этом году Православной церкви Украины.

В частности, они отменили постановления проходившего 15 декабря 2018 года Архиерейского собора, на котором собственно и приняли решение об объединении Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви.

"Это был не Поместный собор, а собрание подписей архиереев, одного священника и двух мирян об условной ликвидации УПЦ Киевского патриархата по требованию Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея", – гласит текст постановления, принятого после самого собора.

Также участники "собора" оставили в своей собственности все недвижимое имущество и банковские счета.

"УПЦ КП продолжает быть собственником всех средств, всего имущества (движимого и недвижимого), приобретенного за собственные средства или переданного ей государственными органами или органами местного самоуправления, включая храмы, монастыри, учебные заведения и прочее, согласно договорам и соглашениям. Все банковские счета являются счетами Киевской патриархии, как юридического лица", – говорится в документе.

В частности, отмечается, что под управлением Киевской патриархии остаются все приходы и монастыри Киева: Михайловский Златоверхий, Феодосиевский, Выдубицкий Михайловский и Николаевский Богуславский.

Согласно постановлению, УПЦ КП является зарегистрированной государственным органом и продолжает свое существование, а ее главой остается пожизненно патриарх Филарет.

Напомним, как ранее стало известно, что почетный патриарх Филарет несмотря на Объединительный собор продолжал настаивать на существовании УПЦ КП. Не помогли уладить ситуацию и переговоры с главой Православной церкви Украины Епифанием, который констатировал, что "Святейший патриарх Филарет, к сожалению, остался при своем".

Мы также писали, что ранее Филарет критиковал условия, на которых украинская поместная церковь получила Томос. По его словам, это ставит ПЦУ "почти в такую ​​же зависимость, в которой находится Украинская православная церковь (Московского патриархата) от Москвы".

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