Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Епифаний рассказал о зарплатах священников и доходах ПЦУ

Сегодня, 15:50

Предстоятель ПЦУ заверил, что многие украинские священники практически выживают

Фото: pomisna.info.
Фото: pomisna.info..
Епифаний рассказал о зарплатах священников и доходах ПЦУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/361/348/5c4361348757c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/361/348/5c4361348757c.jpg Украина Предстоятель ПЦУ заверил, что многие украинские священники практически выживают

Православная церковь Украины финансируется за счет пожертвований верующих, а также средств от покупки свечей и заказанных треб. Об этом предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всей Украины Епифаний, который был интронизирован 3 февраля, рассказал в интервью "Радио свобода".

В частности, по его словам, церкви Киевского патриархата никогда не получали поддержки от государства, а потому им приходиться самостоятельно находить благотворителей в Украине и из-за границы, которые бы поддерживали их деятельность.

"Мы не являемся госслужащими, в отличие от, например, системы, действующей в Элладской православной церкви в Греции. Это такой уникальный пример того, что церковь и держава едины, не разъединены. А согласно Конституции Украины, церковь и государство разъединены между собой", – отметил Епифаний.

В то же время, он добавил, что, "возможно, в Киеве более богатые парафии, которые могут содержать достойно священнослужителя".

"Если мы поедем в любой район, даже Киевской области, то увидим, что священник практически выживает. Он не имеет возможности даже выжить за счет своего прихода. Он ведет какое-то хозяйство, он занимается какой-то даже определенной деятельностью для того, чтобы обеспечить свою семью", – объяснил глава ПЦУ.

В то же время Епифаний рассказал, что священников в Украине хватает, но проблема состоит в том, что громада не может содержать священнослужителя.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко поздравил Епифания с интронизацией и пригласил к партнерству, заверив при этом, что в Украине не будет государственной церкви.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег священник, Епифаний, ПЦУ

Вы сейчас просматриваете новость " Епифаний рассказал о зарплатах священников и доходах ПЦУ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко: В Украине не будет государственной церкви

Сегодня, 13:20

Порошенко пригласил Православную церковь Украины к партнерству

Епифаний призвал православных украинцев к сотрудничеству и диалогу

Сегодня, 13:57

Епифаний выразил надежду на получение ПЦУ статуса патриархии

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

2 февраля, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

2 февраля, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

1 февраля, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

1 февраля, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади