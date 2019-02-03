Епифаний рассказал о зарплатах священников и доходах ПЦУ

Предстоятель ПЦУ заверил, что многие украинские священники практически выживают

Фото: pomisna.info..

Епифаний рассказал о зарплатах священников и доходах ПЦУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/361/348/5c4361348757c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/361/348/5c4361348757c.jpg 2019-02-03T15:50:00+02:00 Украина Предстоятель ПЦУ заверил, что многие украинские священники практически выживают

Православная церковь Украины финансируется за счет пожертвований верующих, а также средств от покупки свечей и заказанных треб. Об этом предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всей Украины Епифаний, который был интронизирован 3 февраля, рассказал в интервью "Радио свобода".

В частности, по его словам, церкви Киевского патриархата никогда не получали поддержки от государства, а потому им приходиться самостоятельно находить благотворителей в Украине и из-за границы, которые бы поддерживали их деятельность.

"Мы не являемся госслужащими, в отличие от, например, системы, действующей в Элладской православной церкви в Греции. Это такой уникальный пример того, что церковь и держава едины, не разъединены. А согласно Конституции Украины, церковь и государство разъединены между собой", – отметил Епифаний.

В то же время, он добавил, что, "возможно, в Киеве более богатые парафии, которые могут содержать достойно священнослужителя".

"Если мы поедем в любой район, даже Киевской области, то увидим, что священник практически выживает. Он не имеет возможности даже выжить за счет своего прихода. Он ведет какое-то хозяйство, он занимается какой-то даже определенной деятельностью для того, чтобы обеспечить свою семью", – объяснил глава ПЦУ.

В то же время Епифаний рассказал, что священников в Украине хватает, но проблема состоит в том, что громада не может содержать священнослужителя.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко поздравил Епифания с интронизацией и пригласил к партнерству, заверив при этом, что в Украине не будет государственной церкви.

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