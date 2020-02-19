Еще одна экзотическая страна убирает визовые барьеры для украинцев

Граждане двух государств смогут путешествовать этими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней

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Правительство Украины утвердило соглашение с Гренадой, с которой недавно были установлены дипотношения, о взаимной отмене виз. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Граждане двух государств смогут путешествовать этими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней", - написал он.

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Напомним, на днях Украина утвердила безвиз с Маршалловыми Островами.

Как известно, коммюнике об установлении дипломатических отношений министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Гренады Питер Чарльз Дэвид подписали в сентябре прошлого года.

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Ранее мы писали, за два года действия безвизового режима Украины со странами ЕС и Шенгенской зоны украинцы совершили более 33 миллионов поездок за границу.

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