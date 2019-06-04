Почему откладывается запуск программы "Бесплатная диагностика": в Минздраве объяснили

В программе — полсотни услуг, но в НСЗУ готовятся ее отложить

Услуги. Бесплатным будет не только рентген, но и биопсия щитовидной и предстательной желез. Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Запуск программы "Бесплатная диагностика", по которой украинцы, как ожидалось, с 1 июля смогут получать 54 медуслуги, может перенестись. "Сегодня" выяснили, что угрожает этой инициативе.

Услуги, которые будут в списке

По задумке чиновников из Минздрава, в списке услуг "Бесплатной диагностики" будет больше полусотни манипуляций. Среди них — четыре вида биопсии, пять видов рентгена, шесть видов УЗИ, эхокардиография, удаление новообразований, а также ряд быстрых тестов (на беременность, ВИЧ и вирусные гепатиты). Кроме того, в списке есть несколько операций (на желудке, мочевом пузыре, трахее и других органах). Предполагается, что все это будет бесплатным для подписавших декларацию со своим врачом. Пройти обследование можно будет только по направлению доктора. Другая важная деталь — направление обязательно должно быть электронным, оформленным через систему eHealth. Стоит также отметить, что услугами воспользоваться можно будет даже в частных клиниках, подписавших контракт с Национальной службой здоровья. Все процедуры обещают сделать полностью бесплатными, а деньги за них больницам перечислит НСЗУ — в 2019-м на программу заложено 2 млрд грн. По планам Минздрава, программа по всей стране должна была заработать с 1 июля.

Угроза старта

Но с недавнего времени запуск программы оказался под угрозой.

"Есть много технических аспектов. Мы запустили декларации, потом электронный рецепт, а здесь надо запустить электронное направление. Оценка готовности заведений разного уровня, особенно вторичного, в плане работы с электронными инструментами показала нам — технологически успеть сделать это до 1 июля будет практически невозможно", — объясняет глава НСЗУ Олег Петренко.

О проблемах с запуском "Бесплатной диагностики" нам рассказали и источники в Минздраве. По словам собеседника, больницы присылают в министерство размытую статистику того, сколько анализов и какую диагностику проходят пациенты. Из-за этого невозможно точно рассчитать тариф на каждый вид услуги. Поэтому программу могут отсрочить на несколько месяцев и запустить осенью. В июле же начнется только подготовительный этап программы.

"Со стороны Минздрава и НСЗУ продолжается работа над программой: ведутся консультации с врачами-специалистами, идет работа над новым дополнительным функционалом электронной системы eHealth и анализ больших объемов данных, собираемых из регионов", — отмечают в министерстве.

Спикер НСЗУ Инга Ткаченко добавляет — проблема еще в том, что больницы должны компьютеризироваться и установить необходимое оборудование. По ее словам, в 2020 году эта программа уже точно должна заработать. Терапевт одной из столичных поликлиник Сергей Синерский подтверждает, что сегодня в поликлиниках действительно есть проблема с оборудованием:

"Иногда банально не хватает компьютеров. Я понимаю, о каких технологических проблемах говорят в министерстве — у нас нет компьютерного учета оказанных услуг. Это главная проблема — чтобы запустить эту программу, нужна четкая статистика. А врачи, у которых и без того хватает работы, просто физически не смогут еще и собирать данные о том, какие и сколько рентгенов назначено за последний месяц".

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что Минздрав заявил, что медицинскую реформу остановить невозможно. Трансформация медицинской системы делается для пациента и для врача, заявил Линчевский.

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