В стране выросло количество тестирований, а люди стали более беспечны

Есть две причины, почему в Украине в последнее время выросло количество новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сказал глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине доктор Ярно Хабихт, передает "РБК-Украина".

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"Я думаю, что это комбинация ... причин", - сказал он.

Так, в стране выросли возможности для тестирования.

"Сегодня мы можем проводить 13 тысяч ПЦР-тестов, три месяца назад это была 1 тысяча. То есть способность относительно тестирований повысилась, и самое важное, что она повысилась во всех областях", - сказал он, добавив, что "нужно не 13 тысяч тестов, а в несколько раз больше".

Вторая причина, по словам представителя ВОЗ, это поведение людей.

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"Я вижу, как на улицах люди объединяются не только с семьями, но и с друзьями, с которыми долго не виделись, и расстояние между ними меньше одного метра. Открыты рестораны, люди сидят слишком близко друг к другу, и это, конечно, несет определенные риски. Поэтому, если все будет продолжаться в том же русле, то, я думаю, количество случаев будет расти не только благодаря расширению тестирования, но и из-за поведения людей", – предупредил Ярно Хабихт.

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По его словам, если мы посмотрим на людей, которые переболели COVID-19, или у которых родственники переболели или знакомые, то они более насторожены в отношении таких мер безопасности.

"Но поведение молодых людей часто достаточно рискованно", - отметил он.

Ранее сообщалось, что карантин в Украине снова продлят, а страну поделят на четыре зоны.

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Согласно последним данным, в Украине подтверждено 56 455 случаев коронавируса, выздоровел 28 931 человек, летальных случаев – 1 445.

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