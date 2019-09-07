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"Это мой! Больше не отпущу!": реакция сестрички моряка (видео)

7 сентября, 18:58

В аэропорту "Борисполь" родные матроса Вячеслава Зинченко долго не отпускали его из обьятий

Едва ли не самым эмоциональным эпизодом во время встречи освобожденных из российского заключения украинцев была встреча матроса катера "Никополь" со своей младшей сестричкой.

"Это мой! Больше не отпущу!", – сказала Софийка, обнимая своего брата.

Матроса в числе 24 украинских моряков вывезли сегодня утром из Лефортовской тюрьмы в Москве. Корреспонденты "Сегодня" сняли уникальные кадры, как территорию тюрьмы покидают автобусы с украинцами. Их сопровождали полицейские машины с включенными проблесковыми маячками.

Моряков доставили в аэропорт "Внуково", откуда они, в числе 35 освобожденных украинцев, вылетели в Киев. Обмен состоялся в формате "35 на 35".

Украинцы прибыли в аэропорт "Борисполь", где их встречали аплодисментами. На встречу прибыл и президент Владимир Зеленский.

Паралельно в аэропорту "Внуково" приземлился самолет с освобожденными в Украине россиянами.

Новости "Сегодня" внимательно следят за происходящим и готовят прямые включения с места события. Смотрите следующий спецвыпуск "Сегодня" в 21:00.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Россия Борисполь моряки освобождение Украина обмен пленными пленные моряки

Источник: Сегодня

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