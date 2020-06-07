"Эту войну с COVID-19 мы еще не выиграли": Степанов обратился к украинцам

В последние дни в Украине выросло количество зараженных в сутки

Власть избрала стратегию адаптивного карантина, когда в зависимости от региона есть определенные смягчения карантинных мероприятий. Но важно не путать смягчение с полной отменой карантина. Об этом во время ежедневного онлайн-брифинга о ситуации с коронавирусом в стране сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Эту войну с COVID-19 мы еще не выиграли. Вы видите, что статистика последних дней, когда количество заболеваний более 500 человек в сутки", – сказал Степанов.

Кроме того, по словам министра, растет количество зараженных и в других странах.

"Например, уровень передачи вируса в Германии в последние дни превысил критическое значение. Также Китай, откуда началась пандемия, также объявил о возможности новой вспышки. Еще одной страной, которая объявила о начале второй волны, является Южная Корея. Также Бразилия, Индия показывают большое количество заболеваемости коронавирусной болезнью", – сказал он.

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Максим Степанов призвал украинцев не пренебрегать правилами, которые рекомендует Минздрав.

"Соблюдайте социальную дистанцию, пользуйтесь масками, пользуйтесь антисептиками – это все важно, это все то, что будет беречь ваше здоровье и вашу жизнь. Подумайте о своих близких, которых вы можете инфицировать", – отметил Степанов.

Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 7 июня в стране зафиксировано 26 999 случаев заболевания COVID-19. 12 054 человека выздоровели (в том числе 2685 медработников), 788 – умерли (39 медиков).

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