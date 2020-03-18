Украинцев в Грузии и Турции эвакуируют по морю

Паромы «Грейфсвальд», «Каунас» и «Вильнюс» доставят граждан из Батуми и Карасу

Гражданам Украины, которые застряли в Турции и Грузии и желают вернуться на родину, организуют паромный трансфер.

Об этом сообщил пресс-секретарь Ассоциации судовладельцев Украины Александр Федоров, отметив, что эвакуацию обеспечит украинская судоходная компания "Укрферри".

Она выделит три парома:

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18 марта грузо-пассажирское судно "Грейфсвальд" доставит 150 украинцев из Батуми в Черноморск в Одесской области;

19 марта другую группу граждан из Батуми заберет паром "Каунас";

21 марта паром "Вильнюс" заберет украинцев из турецкого порта Карасу.

При этом судоходная компания предприняла ряд мер для предотвращения заражения. В частности, весь экипаж каждого парома получил дополнительный инструктаж, а также по тысяче санитарных масок, электронные термометры и прочие необходимые медицинские средства.

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Также на "Грейфсвальде" будут выделены специальные помещения для изоляции потенциальных носителей вируса.

Напомним, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции, Украина закрыла границу для иностранных граждан и запретила все коммерческие авиаперевозки. Несмотря на это, решено выделить 4,162 млн долларов, чтобы вернуть почти 35,5 тыс. граждан, которые в это нелегкое время оказались за границей и решили вернуться домой.

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