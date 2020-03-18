Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,06
29,73

Украинцев в Грузии и Турции эвакуируют по морю

18 марта, 19:30

Станислав Кожемякин

Паромы «Грейфсвальд», «Каунас» и «Вильнюс» доставят граждан из Батуми и Карасу

Гражданам Украины, которые застряли в Турции и Грузии и желают вернуться на родину, организуют паромный трансфер.

Об этом сообщил пресс-секретарь Ассоциации судовладельцев Украины Александр Федоров, отметив, что эвакуацию обеспечит украинская судоходная компания "Укрферри".

Она выделит три парома:

Реклама

  • 18 марта грузо-пассажирское судно "Грейфсвальд" доставит 150 украинцев из Батуми в Черноморск в Одесской области;
  • 19 марта другую группу граждан из Батуми заберет паром "Каунас";
  • 21 марта паром "Вильнюс" заберет украинцев из турецкого порта Карасу.

При этом судоходная компания предприняла ряд мер для предотвращения заражения. В частности, весь экипаж каждого парома получил дополнительный инструктаж, а также по тысяче санитарных масок, электронные термометры и прочие необходимые медицинские средства.

В тренде
Карантин в Украине: призыв в армию остановили

Также на "Грейфсвальде" будут выделены специальные помещения для изоляции потенциальных носителей вируса.

Напомним, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции, Украина закрыла границу для иностранных граждан и запретила все коммерческие авиаперевозки. Несмотря на это, решено выделить 4,162 млн долларов, чтобы вернуть почти 35,5 тыс. граждан, которые в это нелегкое время оказались за границей и решили вернуться домой.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Грузия Турция эвакуация Батуми украинцы за границей эвакуация украинцев

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный моментУкраина
День святого Патрика-2020: история и традиции праздника
День святого Патрика-2020: история и традиции праздникаFun
Коронавирус в Украине: какие города уже закрылись на карантин
Коронавирус в Украине: какие города уже закрылись на карантинУкраина
Главный военный прокурор Украины подал в отставку
Главный военный прокурор Украины подал в отставкуПолитика
Эксперты в США о назначении Венедиктовой:
Эксперты в США о назначении Венедиктовой: "Возвращение к старым плохим временам"Политика
"Медиков везут на работу": в Сети появились фото забитых маршруток во ЛьвовеЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...