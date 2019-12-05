Евгения Плихина с издевкой написала про похороны Героя Украины: все подробности скандала

Евгения Плихина не только лишилась работы в Cosmopolitan, но попала в базу "Миротворца"

Фото: соцсети

Евгения Плихина, заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine, опубликовала скандальный пост в Фейсбуке о похоронах спецподразделения СБУ "Альфа" Дениса Волочаева, которому президент Владимир Зеленский посмертно дал Звезду Героя. Девушка фактически поглумилась над траурным событием, чем разозлила патриотов.

"Сегодня неслась на работу в наушниках, и вижу – толпа людей на перекрытой дороге стоит. Ну, думаю, фестивальчик какой-то, центр города, здесь же вечно какая-то вечеринка. Приглушила музыку, смотрю – лица у всех не танцевальные и не стритфудные. Мрачные и черные. Прислушалась – марш. Похоронный. Оказалось, в СБУ умер какой-то, судя по всему, не последний человек", – написала она. А после скандала удалила.

Тем не менее, скриншоты уже разошлись. Реакция была бурной и осуждающей. Особенно возмутила пользователей эта фраза Плихиной: "Устроили тут языческий обряд. Сейчас дядю, которому не так уж важно, в дубе он или в сосне, по всему Киеву поносят и обедать. Кто тут еще чудовище?!"

Скандальный пост Плихиной

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Реакция Cosmopolitan не заставила себя ждать. Плихина уволена.

"Весь коллектив украинского издания журнала Cosmopolitan выражает глубокие соболезнования семье и всем близким трагически погибшего героя и искренне извиняется за текст, опубликованный Евгенией Плихиной на ее личной странице. Этот текст не касается позиции бренда, мы очень сожалеем, что наша коллега так поступила. Мы категорически не разделяем ее мысли… Бренд Cosmopolitan безоговорочно находится на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета, выражает поддержку героям, которые защищают Украину и уважает светлую память погибших, отдавших свою жизнь за наше мирное будущее", – говорится в заявлении.

Заявление Cosmopolitan по Плихиной

Евгения Плихина также попала в базу сайта "Миротворец", который собирает информацию о тех, кто прямо и косвенно поддерживает российскую агрессию.

Евгения Плихина на сайте "Миротворец"

В Твиттере "Миротворца" указано, что 27-летняя журналистка своим поступком принесла украинцам больше боли, чем враги, которые стреляли в Донбассе: "Она сделала очень больно всем нам. Даже больнее, чем те, кто в нас стреляют на той стороне".

После "травли" в соцсетях Плихина удалили не только скандальную публикацию, она почистила свой профиль в Фейсбуке и сделала закрытой страницу в Инстаграме.

Напомним, 1 декабря на Донбассе ДРГ врага совершила попытку прорыва в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

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