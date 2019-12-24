Федоров: Следующего президента Украины можно будет выбирать по смартфону

В эфире телеканала " Украина 24" министр напомнил, что граждане Украины могут получить цифровую подпись

/ Фото: AFP

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На следующих президентских выборах граждане Украины получат возможность электронного голосования, с помощью смартфонов и компьютеров. Уверенность в этом выразил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".

"Я сам себе пообещал, и президенту, что мы это сможем делать на следующих президентских выборах. Это очень амбициозная цель, но я думаю, мы сможем на следующих президентских выборах так голосовать", – заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам министра, сейчас ведется работа над тем, чтобы на местных выборах, которые состоятся в Украине в 2020 году, сделать один "цифровой" округ, и на этом округе протестировать систему электронного голосования. По словам министра, в процессе диджитализации страны большое внимание уделяется работе над кибербезопасностью.

Уже сейчас, напомнил министр, граждане Украины могут получить цифровую подпись, благодаря которой можно подписывать документы .

"Электронными удостоверениями, электронным паспортом, государственными услугами мы сможем приучить людей, что это безопасно, и потом мы придем к голосованию онлайн", – заявил министр.

Михаил Федоров считает, что внедрение электронных проектов в Украине максимально упростят жизнь граждан, а страна получит возможность стать заметной в мире. Так, по словам министра, инвесторы увидят новые возможности легкости ведения бизнеса в Украине.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, что электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу с бумажными. Глава МВД добавил, что еще одним новшеством будет внедрение виртуальных номерных знаков.

Также сообщалось, что создать электронный образ можно будет только по документам современного образца, то есть пластиковым.

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