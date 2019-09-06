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Фискальная служба назвала самых добросовестных налогоплательщиков Украины

6 сентября, 22:18

Лидером по отчислениям в аграрном секторе стала компания «АПК Инвест»

Государственная фискальная служба назвала наиболее добросовестных налогоплательщиков Украины.

Лидером по отчислениям в аграрном секторе стала компания по производству мяса и мясной продукции – "АПК Инвест". Владелец компании – Борис Колесников.

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Также в пятерку плательщиков вошел один из крупнейших мировых производителей семян, который входит в концерн "Байер", и агрофирма Виктора Иванчика, специализирующаяся на выращивании сахарной свеклы, подсолнечника и зерновых.

В список также вошли две компании из агрохолдинга бизнесмена Юрия Косюка. Все заплатили в государственную казну более чем по 100 млн. грн.

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Новости "Сегодня" писали, что объемы доходов налогоплательщиков, которые обслуживаются Офисом крупных налогоплательщиков ГФС, в январе-июне 2019 года увеличились на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,69 трлн грн.

Мы писали, что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

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Источник: Сегодня

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