Фитнес-клубы подглядывают за посетителями: насколько легальны скрытые камеры в Украине

Во время обысков в известном элитном фитнес-клубе столицы Государственное бюро расследований выявило скрытые видеокамеры. Они были вмонтированы в вентиляцию в раздевалках. И следователи классифицировали их как средства негласного получения информации. Действительно ли фитнес-клубы подглядывают за своими посетителями и как такого избежать, разобрались новости "Сегодня".

Представьте, что вы пришли в фитнес-клуб и направляетесь в раздевалку, чтобы переодеться в спортивную форму. Однако этот интимный момент может быть зафиксирован на камеру видеонаблюдения. Председатель охранной компании Дмитрий Стрижов уверяет: камеры в общественных местах – вещь необходимая, ведь это эффективный способ профилактики преступности. Однако клиент заведения обязательно должен быть предупрежден о видеонаблюдениии:

"Если там висит наклейка, что ведется видеонаблюдение, эта наклейка находится на видном месте, это соответственно разрешено. В случае, когда видеокамеры установлены скрыто, ведется аудиофиксация и об этом человек не предупрежден – это противозаконно".

И это вопрос не только этики. Эксперт приводит потрясающую статистику ограблений – 13 500 за прошлый год только в столице. И еще 200 тысяч краж. Источниками информации для воров могут быть именно данные, слитые сотрудниками компаний, ведущих скрытое видеонаблюдение или прослушивания.

Мы отправляемся на ревизию в известную столичную сеть фитнес-клубов. Здесь камер много, но только в местах общего пользования.

"Рецепция, зона администрации, отдела продаж, групповых залов, там где проводят тренировки, тренажерные залы, вход, выход из раздевалок", – перечисляет Светлана Высоцкая, управляющий партнер сети фитнес-клубов.

Но в самих раздевалках – ни в коем случае:

"Вообще камеры не ставятся. Потому что поставьте себя на это место. Когда ты заходишь, совсем не хочется чтоб тебя снимали и фокусировали в не сильно приличном или не готовом виде".

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Юрист Юрий Белоус случаи видеонаблюдения в раздевалках фитнес-клубов считает возмутительными. И уверяет: администрация таких заведений нарушает закон.

"Такие действия нарушают право человека на частную жизнь, это предусмотрено Конституцией, ГК. За это даже предусмотрена ответственность уголовная, так как там есть статья "неприкосновенность частной жизни", – говорит он.

Поэтому юрист советует заявлять в полицию, обращаться в суд и требовать минимум моральную компенсацию. А чтобы предупредить такие случаи – внимательно читать договор, в нем это должно быть прописано.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что Киев попал в новый мировой рейтинг. Как похвастались в КГГА, столица оказалась среди пятидесяти городов мира, где установлено больше всего камер видеонаблюдения.

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