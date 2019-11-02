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Украинский форум благотворителей определил лидеров собственного рейтинга

2 ноября, 13:11

Фонд Бориса Колесникова стал лидером номинации "Средства для развития науки и образования"

/ Фото: Сегодня

1 ноября Украинский форум благотворителей огласил победителей Национального рейтинга благотворителей – независимого профессионального рейтинга благотворительных организаций, которые обнародуют свои бюджеты и отчеты.

Фонд Бориса Колесникова публично подтвердил прозрачность и подотчетность деятельности на всеукраинском уровне и третий год подряд стал лидером номинации "Средства для развития науки и образования" в сегменте благотворителей с бюджетом от 10 до 100 млн грн в год".

/ Фото: Сегодня

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На торжественной церемонии чествования лауреатов Национального рейтинга благотворителей диплом победителя был вручен директору Фонда Софии Мудрык. Она поблагодарила Украинский форум благотворителей за признание и высокую награду. К словам благодарности в адрес организаторов мероприятия присоединился и Президент Фонда Борис Колесников.

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"Наша деятельность заключается в реализации благотворительных проектов в сфере высшего технического, среднего специального и профильного образования; внедрении программ, направленных на поддержку спорта, популяризацию здорового образа жизни в Украине; проведении образовательных конкурсов для талантливой молодежи. Мы единственные, кто настолько масштабно поддерживает студентов технических специальностей: молодых железнодорожников, архитекторов, авиаторов, моряков, программистов, пищевиков и аграриев; оказывает всестороннюю поддержку старшеклассникам. В дальнейшем мой Фонд продолжит вкладывать в развитие и становление нового поколения технически грамотных специалистов – молодую элиту страны, которая в будущем достойно представит Украину на международной арене", – говорит Борис Колесников.

В 2018-2019 учебном году Фонд реализовал пять всеукраинских открытых конкурсов: "Агро", "Пищевые технологии", "Архитектор", "Морское дело", "Авиатор", десятки региональных образовательных и спортивных программ. К благотворительным инициативам Фонда присоединились тысячи талантливых молодых людей, которые в будущем будут развивать отечественную промышленность и транспортную инфраструктуру.

Напомним, что ранее в День освобождения Донбасса Фонд Бориса Колесникова открыл два отреставрированных памятника.

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Источник: Сегодня

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