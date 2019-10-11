Фонд Рината Ахметова помог двухлетней девочке Алексе с операцией на сердце

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Фонд Рината Ахметова, которая занимает первое место по узнаваемости гражданами Украины, помог двухлетней девочке Алексе с операцией на сердце.

Родители узнали о двух врожденных пороках сердца дочери случайно, когда решили обследовать ребенка.

Впрочем, будущее маленькой может быть полноценным. Главное – вовремя сделанная операция. Корреспонденты "Сегодня" встретились с семьей девочки, когда Алексу готовили к оперативному вмешательству. Девочка играла и даже не догадывалась, что через час ее повезут в операционную. А родители нервничали, несмотря на то, что прогнозы врачей были обнадеживающими.

В больнице Алекса оказалась из-за порока сердца.

"Мы решили сделать УЗИ, поехали, сделали, и нам сказали, что у нас вот такая проблема. Очень переживаю, очень страшно, очень волнительно, но думаю, все будет хорошо", – говорит мама Алексы Юлия Русанова.

Такие врожденные заболевания сердца лучше лечить в дошкольном возрасте. А наименее травматичный для этого метод – эндоваскулярный. Детям устанавливают окклюдеры – импланты, которые навсегда закрывают недостатки. Устанавливают их через бедренную артерию.

"У нашей сегодняшней пациентки, двухлетней Алексы, два врожденных порока сердца. Это дефект межпредсердной перегородки и боталлов проток. Оптимально лечить их одновременно, потому что это один наркоз, это одна операция, это одна госпитализация", – объясняет эндоваскулярный хирург Игорь Диткивский.

Вот только чтобы заняться двумя пороками сердца, надо иметь большие деньги, ведь импланты стоят дорого. Юля – молодая мама в декрете, а зарплаты Дмитрия никак не хватит на современные устройства, которые так нужны маленькой дочери.

"Решили обратиться в фонд Ахметова. Нам ответили довольно-таки быстро, в течение недели, и сказали собирать все документы и приезжать сюда, в Киев. Это очень важно, потому что операция дорогостоящая", – рассказала мама.

Маленькая Алекса отправилась на операционный стол, где пробыла менее часа.

"Вот, вы видите, это аорта, от которой отходил раньше боталлов проток, сейчас здесь находится спираль, которая не пропускает уже кровь через боталлов проток. Здесь вы видите окклюдер, который закрывает дефект межпредсердной перегородки. Благодаря тому, что Фонд собрал такую большую сумму на два дорогостоящих устройства, мы смогли ее полечить, и операция прошла очень успешно", – говорит Диткивский.

"Это очень важно, потому что мы бы и не смогли собрать такую сумму, это очень важно для нас и для семей, которые оказались в такой ситуации. У нас будет расти полноценный здоровый ребенок! А дальше, думаю, уже все будет, мы поможем ей в том, чтоб она была счастлива", – сказала мама девочки.

Фонд Рината Ахметова занимается детьми с врожденными пороками сердца с 2013 года. Со временем начал действовать отдельный проект – "Здоровое сердце", в рамках которого уже установили более 100 современных имплантов.

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