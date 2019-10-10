Фонд Рината Ахметова помог трехлетней девочке из Запорожья услышать мир

Реклама

Трехлетняя дочь Екатерины Ярмоленко из Запорожья – Арина – имеет проблемы со слухом. Девочка родилась абсолютно здоровой, но после болезни случилась беда – у Арины, как и у ее мамы, начались проблемы со слухом.

Арину нельзя оставлять одну, даже когда он играет на детской площадке: малышка не слышит этого мира.

"Когда она начала терять слух, я расстроилась. Слава Богу, что она не глухая полностью. Потому что, если ребенок глухой – это самое сложное", – говорит мама Арины Екатерина Ярмоленко.

Екатерина по собственному опыту знает, каково это – жить в "стране глухих". У нее, в отличие от дочери, проблемы со слухом – врожденные. Но Арина появилась на свет абсолютно здоровой.

"Она хорошо слышала. Даже когда ей было полгода, у меня есть документы, мы проверяли ее. Слух был в норме", – вспомнила Екатерина Ярмоленко.

Однажды дочь заболела бронхитом. Воспаление поразило другие органы. Появились и странности в поведении. Врачи успокаивали, но мать сердцем чувствовала – случилась беда.

"Никто мне не верил, кроме моей мамы. Она говорила: "Что-то с Аришей не так". Я тоже заметила. Потеряли целый год", – посетовала женщина.

Частичную потерю слуха могут определить только специалисты. Родителям важно не "проспать" тревожные звоночки.

"Если же это не врожденная тугоухость, а приобретенная после заболевания, ребенок не реагирует, ребенок может быть невнимательным, увлекся игрой, и не дослушивает, лучше сделать обследование", – говорит аудиолог-слухопротезист Елена Чернякова.

В свое время Екатерина Ярмоленко закончила университет, и не один – благодаря слуховым протезам. Арине же нужны дорогие аппараты нового поколения.

Аппарат с хорошей защитой от влаги и пыли.

Для семьи Ярмоленко такие – слишком дорогое. За помощью родители обратились в Фонд Рината Ахметова, который уже много лет помогает детям. Так Арина впервые после болезни услышала слова.

"Ариша, ты слышишь меня!", – спрашивает врач, и девочка кивает в ответ.

Арина повторяет слова, которые говорит врач и может разговаривать с мамой:

"Я кто? – спрашивает мама Арины. – Мама! – Как тебя зовут? – Арина!"

Впереди у дочери – занятия с сурдологом.

"Хочу сказать очень большое спасибо. Неравнодушны были к моей просьбе. Она будет разговаривать, она будет реагировать, она будет слышать меня. Теперь все будет хорошо!" – порадовалась Екатерина Ярмоленко.

Благодаря поддержке Фонда Рината Ахметова детям с недостатками слуха уже установлено 156 слуховых аппаратов.

Как сообщалось, Фонд Рината Ахметова занимает первое место по узнаваемости гражданами Украины. Такие результаты показал опрос общественного мнения для оценки изменений в узнаваемости граждан относительно общественных организаций и их деятельности, проведенный Фондом "Демократические инициативы".

Напомним, что по результатам социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в июне 2019 года, Фонд Рината Ахметова возглавляет рейтинг благотворительных организаций в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама