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Фонд Рината Ахметова помогает услышать мир детям с проблемами слуха

13 февраля, 09:33

Единственная дочь в семье Мезиных нуждалась в дорогостоящих слуховых аппаратах

Сначала Инна и Алексей Мезины даже не догадывались о проблемах со здоровьем у дочери Ангелины. А когда узнали диагноз, поняли, что самостоятельно с болезнью не справятся.

Инна Мезина точно знает, что нужно ей для счастья.

"Каждая женщина должна быть успешна в двух вещах: в личном счастье – это семья, и в карьере", – говорит Инна Мезина.

Она в браке с Алексеем шесть лет. Воспитывают дочь Ангелину. От рождения девочка развивалась, как и все дети. Родителей беспокоило только то, что она невнимательна. Причиной оказалась страшная патология.

"Сурдолог нам сообщил о диагнозе – тугоухость третьей степени. Обидно и грустно, почему ребенок именно мой с таким диагнозом, почему так сложилось, ведь я и муж здоровы", – говорит Инна Мезина.

Инна страдала из-за того, что не могла помочь дочери. Поддержка мужа добавляла сил, чтобы бороться.

"Я взял себя в руки, сразу побежали по врачам, по клиникам", – говорит папа Ангелины Алексей Мезин.

Врачи рекомендовали как можно быстрее установить слуховые аппараты.

"Чем больше ребенок будет находиться в тишине или плохо слышать, тем больше надо работать маме и сурдопедагогам, чтоб восстановить ей хорошую речь", – объясняет слухопротезистка Виктория Смирнова.

Современные устройства – дорогостоящие, не каждая семья может их себе позволить.

"Мы не могли бы никак насобирать. Я учительница, муж на данный момент в поиске работы", – говорит Инна.

Единственный выход был – обратиться к благодетелю.

"Благодаря Фонду Рината Ахметова детки получают самые современные модели слуховых аппаратов", – говорит сурдопротезист Виктория Смирнова.

В рамках проекту "Теперь я слышу", начатого Фондом Рината Ахметова, уже было установлено 165 слуховых аппаратов.

Фонд Рината Ахметова помог семье меленькой Ангелина. "Сегодня" стали свидетелями: Инна шепчет строки из стихотворения, а дочь – повторяет.

"Эти аппараты – это будущее для Ангелины, благодаря им она научится слышать этот мир, как он есть", – говорит отец Ангелины Алексей Мезин.

Огромное спасибо Ринату Леонидовичу за огромную помощь нашей семье и нашей дочке. Этот человек не отворачивается от людей, он помогает своему родному региону", – говорит Инна Мезина.

Родители уверены: вскоре, дочь их удивит. Ее ждет счастливое будущее.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце пятимесячной девочке.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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благотворительность Фонд Рината Ахметова теперь я слышу

Источник: Сегодня

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