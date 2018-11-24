"Галеты из отрубей и плевел были лучшим деликатесом в мире": 85 лет назад закончился Голодомор

Голодомор — в эти девять букв умещаются два года ужасных событий в Украине в 1932—1933 годах, которые унесли в небытие жизни почти четырех миллионов украинцев и еще более шести миллионов — нерожденных детей. В память о десяти миллионах невинных людей украинцы снова зажгли в своих домах свечи памяти. Эту традицию в 2003 году предложил известный британский исследователь Голодомора Джеймс Мейс, благодаря которому об ужасных событиях узнал весь мир. День памяти жертв Голодомора официально отмечается с 1998 года.

Долгое время Голодомор всячески замалчивался властями СССР и только после начала, в 1985 году, перестройки архивы начали постепенно рассекречивать. Согласно их данным, сообщения о первых массовых случаях голодания и смертей от голода после неурожая 1932 года относятся к началу января 1933 года. Изначально сообщалось только об Умани в Черкасской области, но уже к началу марта наиболее "поражены продзатруднениями" оказались Днепропетровская, Киевская, Винницкая, Донецкая, Одесская и Харьковская области. К концу марта голод воцарился во всех областях, начался пик Голодомора, который длился до мая — именно в этот период зафиксировано больше всего случаев каннибализма. Лишь с приходом лета и первым урожаем массовый голод пошел на спад. Долгое время многие историки и демографы пытались вычислить точное количество жертв — назывались разные числа: от двух до семи миллионов человек. Лишь в январе 2010 года Апелляционный суд Киева, изучив тысячи архивных документов, вынес вердикт — жертвами Голодомора стало 10 млн 63 тыс. человек.

Отношение народа

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", 79% граждан считают, что Голодомор 1932—1933 гг. был геноцидом украинского народа. Это утверждение разделяет абсолютное большинство жителей Запада и Центра страны (92% и 83% соответственно) и относительное большинство населения Юга и Востока (69% и 67%). Авторы опроса отмечают, что этот тезис чаще поддерживают жители сел, а также более молодые и украиноязычные респонденты. В целом же начиная с 2010 года процент тех, кто признает Голодомор геноцидом, увеличился на треть.

Кто виноват

Почти половина украинцев — 47% (в 2008 году таких было 42%) соглашаются с судебными выводами и считают виновным в организации Голодомора лично Сталина и в целом центральное руководство СССР — 39% (в 2008-м — 38%). Еще 28% опрошенных (в 2008-м — 23%) возлагают вину за геноцид на карательные органы СССР (НКВД, ГПУ), 23% (в 2008-м — 17%) — на высшее руководство Советской Украины. Лишь 3% отметили, что в Голодоморе виноваты украинские крестьяне (кулаки), которые отказывались добровольно отдавать урожай. Еще 5% считают, что голод стал последствием естественных причин. В 2008 году таких было в два раза больше — 11%.

Что дальше

"За последние 10 лет уровень поддержки идеи проведения суда над виновниками Голодомора 1932—1933 гг. вырос с 37% до 48%, а инициативы предоставления компенсаций пострадавшим от геноцида и их семьям — с 46% до 63%", — отмечают авторы исследования.

Как и в предыдущих утверждениях, эти инициативы пользуются большей поддержкой на Западе и в Центре, среди жителей сел и украиноязычных. При этом 62% опрошенных считают, что Украине и дальше нужно добиваться международного признания Голодомора геноцидом. Обе эти инициативы опять же больше поддерживают жители западных и центральных макрорегионов, выходцы из сел, а также респонденты, которые дома общаются на украинском языке.

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Закон "о пяти колосках"

Нормативно-правовая база для свершения геноцида была принята советским правительством во второй половине 1932 года — как раз накануне уборки урожая. В частности, закон от 7 августа 1932 года "защищал" экспроприированное государством имущество от бывших владельцев — крестьян. Все имущество в колхозах считалось государственной собственностью. Закон активно применялся в ходе сбора урожая и хлебосдачи 1932 г. и предусматривал жестокое наказание за утаенные хотя бы 5 колосков — 10 лет заключения в концентрационные лагеря или расстрел. Некоторые историки указывают, что по состоянию на лето 1933 года по этому закону получили приговоры 150 тыс. человек. Судили даже детей — просто за то, что они пытались раздобыть хотя бы какую-то еду. Через полгода после принятия закона сами большевики признали его чрезмерную жестокость и призвали пересмотреть.

Начало. По закону "о колосках" могли расстрелять за горсть зерна

Память: марафон, карта свидетелей и поезд идентичности

Поминают жертв Голодомора не только в Украине, но и в других странах. 24 ноября закончилась международная акция "Зажги свечу памяти", стартовавшая еще 1 сентября. Марафон длиной в 85 дней (по количеству прошедших после Голодомора лет) был инициирован Мировым конгрессом украинцев и поддержан нашим МИД и Музеем национальной памяти. Суть акции — во время мемориальных мероприятий, которые проходили в помещениях украинских консульств и посольств и других местах, связанных с Украиной, участники зажигают символическую свечу памяти и зачитывают имена 85 детей, погибших в Голодомор. Свечи зажигали в Финляндии, Иордании, Венгрии, Беларуси, Великобритании, Австралии и многих других странах.

Накануне годовщины в сети появилась интерактивная карта Google с воспоминаниями свидетелей страшных событий 1932—33 годов. На карте — несколько условных обозначений. Каждое привязано к географической локации. Иконка кинопленки — видеоистория, конверт — текст, фотоаппарат — фото. Пока на карте всего несколько сотен свидетельств, но, по словам автора инициативы Александра Иванова, это лишь начало большой работы.

А вчера пассажиры столичного метро смогли увидеть в деле спецпроект Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" — "поезд украинской идентичности". На стенах вагонов организаторы разместили серию постеров, которые рассказывают об украинской культуре, науке и развитии общества. Поезд будет курсировать по зеленой ветке метрополитена до 10 декабря.

Акция. Поезд идентичности запустили вчера в Киеве

Напомним, недавно парламент Польши принял резолюцию 85-й годовщине Голодомора, а накануне этого американский штат Коннектикут признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Мы также писали об открытии в венгерском городе Сегеде памятника жертвам Голодомора.

Кроме того, в обращении по случаю Национального дня жертв коммунизма президент США Дональд Трамп назвал украинский Голодоморе одний из преступлений коммунистического тоталитаризма.