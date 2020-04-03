Где безопаснее покупать продукты во время эпидемии: на рынке или в супермаркете

После того, как в Украине снова открылись базары и рынки, люди бросились закупаться на них. Но где безопаснее покупать продукты на рынке или в супермаркете? И как их правильно обрабатывать?

Сергей Пархоменко из-за карантина скупается только в супермаркетах. Берет продукты только в индивидуальной упаковке. А потом еще и тщательно обрабатывает:

"У меня есть салфетки антибактериальные для такого случая приготовленные. И я протираю все эти поверхности антибактериальными салфетками".

Обеззараживает также фрукты и овощи:

"Все фрукты подлежат обработке. Их можно протирать или салфетками, или же взять тряпку, пропитать антибактериальным мылом и так же вымыть".

Даже мясо и рыбу, которые подлежат термической обработке, Сергей тоже старательно моет. Но не слишком ли он озабочен? Новости "Сегодня" спросили у национального координатора проектов ЕС по безопасности пищевых продуктов.

Виталий Башинский, координатор проекту ЕС "EU4SaferFood":

"На поверхности мяса коронавирус в принципе может существовать, как на обычной поверхности. Это не является для него чем-то необычным. То есть, если мы говорим о трех сутках существования вируса на гладкой металлической поверхности, то на мясе он будет храниться так же". В тренде Коронавирус в Украине: эксперт объяснил, что нужно, кроме карантина и режима ЧС

Поэтому перед приготовлением мясо следует подержать в теплой воде. И уже потом жарить, варить или тушить. И главное покупать мясо и молочную продукцию в проверенных местах.

"Если речь идет о серьезной торговой сети, в которой приняты все меры по обеспечению здоровья собственного персонала, то там обычно уровень нашей скажем так безопасности, как потребителя, немножко выше, чем если мы покупаем этот сыр где-то на остановке автобуса", – говорит эксперт.

Для надежности молоко можно прокипятить, а из творога сделать запеканку. Овощи и фрукты – обдавать теплой или даже горячей водой.

"Если поверхность не повреждена промойте теплой водой, просто теплой водой. После этого помойте руки, нарежьте и съешьте".

Дезинфицировать антисептиком или мылом овощи и фрукты Виталий Башинский не советует. Потому что химические соединения могут остаться на поверхности плодов и повредить здоровью.

И самое главное! Какой бы тщательной ни была обработка продуктов, не забывайте о собственной гигиене. Перед приготовлением пищи и перед ее употреблением следует тщательно вымыть руки с мылом. Тогда никакой вирус не страшен.

А тем временем правительство заботится о том, чтобы украинцам было чем дезинфицировать руки. Ранее новости "Сегодня" писали о том, что "Укрспирт" загрузят заказами на продукцию, востребованную во время карантина. Заводы будут выпускать дезинфицирующее средство, которое используется как сырье для антисептиков.

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