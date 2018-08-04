Где и как могут отдохнуть столичные пенсионеры: бесплатный досуг для всех

Миф о том, что пожилым людям ничего не нужно, что они потеряли интерес к жизни и занимаются только внуками, обсуждением соседей на лавочке и просмотром мыльных опер, постепенно разрушается. Многие украинские пенсионеры ходят со скандинавскими палками, посещают выставки и театры, учат английский и осваивают компьютер. Но, увы, пенсии у многих настолько низкие, что ведение активной социальной и культурной жизни не все себе могут позволить.

"Сегодня" узнала, как и где пенсионерам можно бесплатно отдохнуть, заняться спортом, научиться чему-либо и найти новых друзей.

Проще столичным людям "возраста счастья" (именно так часто называют период, когда дети выросли, на работу ходить не надо, а время наконец можно посвятить себе): в Киеве хватает возможностей бесплатного отдыха и развлечений — кинопоказы, выставки, бесплатные дни в музеях. И есть много организаций, объединяющих столичных пенсионеров, например благотворительные фонды "Жизнелюб", "Институт третьего возраста", "Ассоциация пенсионеров" и прочие. Похожие есть в регионах, а также при каждом Территориальном центре. Тут пенсионерам помогают местные власти: организовывают различные курсы, дают билеты на концерты и в театры и т. д. Главное — подходить и выяснять.

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Как попасть

В каждой организации свои условия приема: одни могут просить собрать справки, написать заявление и прийти с несколькими фото, другим достаточно показать пенсионное удостоверение. Объединяет их одно: все услуги для участников бесплатны. Узнают о таких клубах по-разному: кого-то приводят внуки и дети, других — друзья, которые уже попробовали учиться и нашли компанию.

"У каждого человека что-то свое: у кого-то лежачий супруг, и выбраться хоть на пару часов из дома — уже радость, у кого-то никого нет, и он находит новых друзей", — рассказывает руководитель "Института третьего возраста" Жанна Саврилова. "Обучение в нашем институте бесплатное для всех. Учеба начинается 1 октября: все внуки уже пошли в школу, урожай собран, дачи закрыты. По телефону мы никого не записываем — человек должен приехать к нам в офис хотя бы один раз", — продолжает Саврилова.

На воздухе. Кинопоказы в парке летом — идеальный досуг. Фото: happyold.com.ua

Чем занимаются

Здесь учат новому, вместе ходят в кино и театры, знакомятся, танцуют и вообще отлично проводят время.

"Любой человек после 50 становится нашим жизнелюбом и может приходить на все наши мероприятия. Конечно, на некоторые ивенты ограниченное количество мест, потому нужно позвонить и забронировать его заранее. Занятия проводят наши партнеры: в летний период — у нас в киносаду "Жизнелюб" в Гидропарке, в зимнее время — у себя в студиях. Преподаватели и тренеры разрабатывают специальные программы, учитывая возраст и физические особенности взрослых людей. Мы договариваемся с организаторами разных мероприятий: чаще всего это молодые открытые ребята, для которых подарить нам 10—15 билетов — часть социальной политики их бизнеса", — говорит Тина Михайловская, сооснователь и руководитель БФ "Жизнелюб".

Преподаватели разные — как пенсионеры, которые хотят быть полезными, так и молодые волонтеры, желающие порадовать бабушку, а заодно и ее друзей. Очень востребованы компьютерные курсы. Причем задачи разные: кому-то нужно освоить интернет-банкинг, чтобы оплачивать "коммуналку" без очередей, другому — работать со скайпом, чтобы общаться с детьми за границей.

"У нас есть студенты, которые по несколько лет ходят учить английский, чтобы утереть нос соседкам! Она три года на него ходит, дальше алфавита не продвинулась, зато во дворе все знают, что она учит английский, и завидуют", — смеется Жанна Саврилова.

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Помимо досуга и учебы, здесь могут помочь с трудоустройством или обучить новым навыкам. Больше всего востребована профессия наборщика текстов и расшифровщика. Но есть и совсем новые: например, работа в агентстве моделей тем, кому за 50.

Также организаторы ищут людей в селах, которым нужна помощь. Так, городские пенсионеры могут выехать и оздоровиться, а в селе — получить помощь и поддержку.

Экскурсия. После занятий можно и отдохнуть. Фото: 3vik.peredusim.ua

Комментарии экспертов

Марианна Розстальна, администратор театра "Золотые ворота":

"Наш театр сотрудничает с благотворительными фондами. Мы выделяем бесплатные билеты для пенсионеров, многодетных семей, детей с инвалидностью и ветеранов АТО. Как правило, нам пишут запрос от БФ или ассоциации, мы рассматриваем возможность заключения договора и потом каждый месяц выделяем несколько бесплатных билетов. К сожалению, театр у нас маленький — 50 мест, поэтому много билетов мы подарить не можем, но всегда очень рады гостям".

Прудивус Сергей, главный хранитель фондов литературно-мемориального музея-квартиры П. Г.

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