Где в Украине нельзя смягчать карантин: появился обновленный список

В Украине, на фоне эпидемии коронавируса, не готовыми к ослаблению ограничений оказались Киев и 13 областей страны.
Соответствующие обновленные данные опубликовало Министерство здравоохранения.
По состоянию на 19 августа из списка "проблемных" выбыла Хмельницкая область, но добавилась Сумская.
Не готовы смягчать ограничения:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Черновицкая область.
Напомним, что для снятия части ограничений в регионе должны быть выполнены следующие показатели:
- количество тестов – не менее 24 на 100 тысяч населения в течение 7 дней;
- показатель заболеваемости за 14 дней – не более 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;
- уровень загруженности коек пять дней подряд по всему региону – не более 50%.
Если загруженность больничных мест превышает половину, на территории области устанавливается "оранжевый" уровень, если более 75% – "красный".
Ранее мы сообщали, что в Киеве ужесточают ограничения: что запрещено и как будет работать транспорт.
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