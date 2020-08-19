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Где в Украине нельзя смягчать карантин: появился обновленный список

19 августа, 12:45

Руслан Ровик Руслан Ровик

Распространение коронавируса не позволяет ослабить ограничения в Киеве и 13 областях

В Украине, на фоне эпидемии коронавируса, не готовыми к ослаблению ограничений оказались Киев и 13 областей страны.

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Соответствующие обновленные данные опубликовало Министерство здравоохранения.

По состоянию на 19 августа из списка "проблемных" выбыла Хмельницкая область, но добавилась Сумская.

Не готовы смягчать ограничения:

- Киев;

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- Винницкая область;

- Волынская область;

- Житомирская область;

- Закарпатская область;

- Ивано-Франковская область;

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- Киевская область;

- Львовская область;

- Одесская область;

- Ровенская область;

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- Сумская область;

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- Тернопольская область;

- Харьковская область;

- Черновицкая область.

Напомним, что для снятия части ограничений в регионе должны быть выполнены следующие показатели:

- количество тестов – не менее 24 на 100 тысяч населения в течение 7 дней;

- показатель заболеваемости за 14 дней – не более 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;

- уровень загруженности коек пять дней подряд по всему региону – не более 50%.

Если загруженность больничных мест превышает половину, на территории области устанавливается "оранжевый" уровень, если более 75% – "красный".

Ранее мы сообщали, что в Киеве ужесточают ограничения: что запрещено и как будет работать транспорт.

О бизнесе на карантине – смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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