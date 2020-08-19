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Сколько уже украинцев заболели COVID-19: онлайн-брифинг

19 августа, 09:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Максим Степанов сообщит последние данные по коронавирусу за сутки

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг, на котором глава ведомства Максим Степанов расскажет об эпидемиологической ситуации в стране.

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Напомним, по состоянию на утро 18 августа в Украине зафиксировали 1616 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных исходов – 27. За понедельник выздоровели 761 человек. Больше всего больных обнаружили в Харьковской области – 204.

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Отметим, что на данный момент 13 регионов не соответствуют эпидемиологическим нормам. Не готовы к ослаблению карантина Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области. Напомним, с 17 августа в Украине обновили зоны карантина. В ряде населенных пунктов теперь до конца месяца будут действовать определенные карантинные ограничения.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал, что новой волны коронавируса следует ожидать уже в октябре, когда в Украину придут сезонные заболевания на грипп и ОРВИ. А тем временем медики с опасением ждут "слияния" сезонного гриппа с коронавирусом. В Украину этой осенью придут четыре сезонных штамма вируса гриппа типов А и В, три из них являются обновленными. По словам инфекционистов, COVID-19 может стать агрессивнее в паре с гриппом.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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