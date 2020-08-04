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Генерала-предателя из СБУ обвинили еще в одном преступлении

4 августа, 18:44

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Суд продлил арест Валерия Шайтанова до 2 октября

Бывшему заместителю командира Центра специальных операций СБУ генерал-майору Валерию Шайтанову, которого подозревают в госизмене и пособничестве в подготовке терактов, продлили меру пресечения.

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Об этом 4 августа сообщили "Грати".

Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева, продлив арест до 2 октября, частично удовлетворив ходатайство прокуратуры, которая настаивала на продлении содержания Шайтанова под стражей до окончания досудебного расследования 14 октября.

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По версии следствия, подсудимый 4 и 13 сентября 2019 года встречался с агентом СБУ Иваном Лукашевичем в ресторане "Одесса", чтобы договориться об убийстве командира добробата Адама Осмаева, и во вторую встречу он передал 4000 долларов за покушение. Еще тысячу передал 20 октября.

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Сам генерал назвал это не соответствующей действительности информацией, а его адвокат просил отклонить ходатайство прокурора или ослабить меру пресечения. Однако судья все же продлил срок ареста

Кроме того, после заседания Шайтанову вручили изменения к подозрению – к уже предъявленным обвинениям добавилось также и обвинение в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса). Дома у генерала нашли патроны к пистолету. Его адвокат утверждает, что у Шайтанова имеется разрешение на хранение оружия и, соответственно, патронов.

Ранее мы писали, что после задержания работавшего на ФСБ РФ генерала СБУ Валерия Шайтанова Служба безопасности Украины также задержала его сообщника. Во время обысков у подозреваемого нашли большой арсенал оружия и боеприпасов.

Ранее также стало известно, что подсудимый готовил покушение и на министра внутренних дел Арсена Авакова.

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СБУ шевченковский райсуд Валерий Шайтанов
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