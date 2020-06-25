Геращенко назвал причину вспышки коронавируса в Украине

В последнее время обнаруживают более 800 новых больных каждые сутки

Украина продолжает устанавливать антирекорды по коронавирусу, уже дошло почти до тысячи новых случаев в сутки. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что причиной всплеска заболеваемости стал запуск общественного транспорта, открытие магазинов и кафе.

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Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Рост заболеваемости – это следствие запуска общественного транспорта, открытия торговых центров, ресторанов и т. д. По-другому и быть не могло", – сказал он.

У власти есть понимание того, что экономика находится в тяжелом состоянии и возвращение к жесткому карантину может привести к огромным потерям, отметил Геращенко.

В тренде В Украине новый антирекорд по коронавирусу: почти тысяча заболевших за сутки

"Поэтому нужно делать смарт-карантин. В целом планов ограничивать транспорт нет. Если будет несколько тысяч случаев (зараженных коронавирусом. – Ред.) в день, тогда об этом можно будет говорить. Но я надеюсь, что этого не случится, потому что люди за время карантина уже во многом изменили свои бытовые привычки", – подчеркнул замминистра.

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Отметим, что в последнее время ежесуточно фиксируется от 800 и почти до 1000 новых случаев COVID-19. Власти уже заговорили о начале новой волны коронавируса, а Минздрав начал развертывание больниц второй волны для приема больных. Министр здравоохранения Максим Степанов разъяснил условия для ужесточения карантина в областях.

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