Герои "Сегодня": пожертвовав спортивной карьерой, Наталья Попова спасает зверей от живодеров

"Сегодня" гордятся Украиной и каждым украинцем. И именно День Независимости – лучшая возможность поблагодарить всех, кто делает нашу страну сильной, независимой и европейской. Эти люди – для нас настоящие герои.

Мы учредили специальную награду – Герои "Сегодня". Ее мы будем вручать обычным украинцам, чьи истории и поступки нас поразили. Эти люди действуют по зову сердца, не рассчитывая на признание. Они не сомневаются, и делают уверенный шаг навстречу риску, который иногда может закончиться фатально.

Вручение награды станет традицией новостей "Сегодня".

Одна из первых наград досталась Наталье Поповой, которая спасает животных от страшной смерти. Под ее опекой – не только домашние животные, но даже хищники. А еще – соколы, и более полусотни лошадей.

Наталья Попова – титулованная всадница, которая пожертвовала спортивной карьерой, чтобы спасать животных от живодеров.

"Это у нас мишка Лора, девочка. Маша и Лора приехали с Днепровского цирка, они у нас с марта месяца, ждут оформления документов и поедут в очень хороший питомник в Румынии", - показывает своих подопечных Наталья Попова.

Она бесстрашно кормит медвежат из рук, гладит их макушки и переживает за ширину вольеров. Спасенные из цирка косолапые приехали к ней в маленьких клетках. Наталья Попова новые построила сама.

Под присмотром Натальи живет и лис Петюха. Он немного испуган чрезмерным вниманием к себе, прячется в дальний угол вольера. Только присутствие Натали успокаивает животное – именно она когда-то спасла лису жизнь.

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"Я с самого рождения люблю всю живую природу, люблю абсолютно все живое", - говорит Наталья Попова.

Наталья – профессиональная наездница. Рассказывает: были и серьезные травмы, и международные награды.

"Выигрывала серию международных турниров уровня CDI – три звезды. В Европе самое лучшее место было четвертое", – вспоминает Наталья.

Первое знакомство с лошадьми произошло, когда Натали было десять лет. Увидев, как две лошади катают детей по кругу, Наталья влюбилась в них на всю жизнь.

"Я прекрасно помню тот первый раз, когда меня посадили на лошадь, это тоже был очень интересный и своеобразный опыт, когда оно все живое под тобой", – говорит Наталья Попова.

Родители, профессоры, не видели Наталью в конном спорте. Оба хотели, чтобы дочь пошла их тропой. Но она все же выбрала свою.

"Человек, который любит свою работу и который этим живет сутками, это человек с большой буквы. И поэтому, если мы говорим о людях, которые должны быть людьми с большими буквами – как на телеэкранах, так и в журналах, то это именно Наталья Олеговна", – говорит спортсменка Виктория Скляр.

Карьеру пришлось поставить на паузу ради спасения животных и птиц. Одна из нашумевшей историй в начале этого года – с контрабандными щеглами, закончилась хорошо именно благодаря решительным действиям Натальи Поповой. Тогда именно корреспонденты "Сегодня" первыми приехали на место происшествия.

"Если бы не дали такой огласки, выпустить птиц было бы невозможно и они бы все погибли. Шансов у них не бело, это дикая птица, которая в таких условиях не могла находиться долго", – говорит Наталья Попова.

Сейчас Наталья занимается сразу двумя львами. 15-летнюю львицу Яну спасла от владельцев бродячего цирка, которые издевались над животным, били и держали в тесном вольере. Наталья Попова показывает "Сегодня", как идет строительство нового вольера – с зимним домиком, бассейном и просторной территорией.

Женщина уже спасла более сотни животных и останавливаться не собирается.

Наталья Попова – человек, который не один год делает жизнь людей и животных лучше. Поэтому одна из наград Герой "Сегодня" по праву достается ей.

Не так давно в Харькове неизвестные разгромили частный приют для бездомных котови убили животных.

Ранее мы уже писали о том, что в Украине катастрофически много бездомных животных. Как решить эту проблему читайте в материале сайта "Сегодня": Украина в лидерах по количеству бездомных животных: как это исправить

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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