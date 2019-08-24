Герои "Сегодня": ветеран АТО Юрий Горбатюк строит мосты и ремонтирует дороги в своей громаде

После войны доброволец решил посвятить себя жителям родного района, чтобы улучшить жизнь людей

"Сегодня" гордятся Украиной и каждым украинцем. И именно День Независимости – лучшая возможность поблагодарить всех, кто делает нашу страну сильной, независимой и европейской. Эти люди – для нас настоящие герои.

Мы учредили специальную награду – Герои "Сегодня". Ее мы будем вручать обычным украинцам, чьи истории и поступки нас поразили. Эти люди действуют по зову сердца, не рассчитывая на признание. Они не сомневаются, и делают уверенный шаг навстречу риску, который иногда может закончиться фатально.

Вручение награды станет традицией новостей "Сегодня".

Одна из первых наград досталась десантнику с боевым опытом и с ученой степенью, председателю местной громады Олегу Горбатюку.

В разгар войны житель Черновцов Олег Горбатюк бросил университетскую кафедру и ушел добровольцем на фронт. Офицер запаса оставил дома портфель преподавателя украинской культуры, чтобы надеть бронежилет и каску. У него за плечами – десятки боевых выходов в Иловайске, Песках и Углегорске.

С фронта Олега Горбатюка ждали жена и новорожденная дочь. Вернувшись с передовой, он с большим отрывом победил на выборах в селе, где родился. И дела громады стремительно пошли вверх. Ее успехами заинтересовались даже во Всемирном банке!

После войны Олег Горбатюк взялся за ремонт квартиры. Ученый-филолог погрузился в самообразование – начал изучать местное самоуправление. Преподавать в университет не вернулся, а блестяще выиграл выборы в родном селе на Буковине, возглавил Рукшинскую объединенную территориальную громаду.

"Он пошел на выборы как беспартийный. На запале просто пошел, он не знал, куда он идет. И он, и я считаем, любое государство начинается с человека. Хочешь – делаешь, и вокруг себя организовываешь пространство", - говорит жена Олега Юлия Прокопчук.

В доме Горбатюка не вспоминают о войне. Книги, фото ребенка. Олег отправляется на работу – в село за полсотни километров.

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Свои бронежилет и каску Олег хранит в доме родителей. Имел и волонтерский комплект – его передал призывникам. Показывает самое сокровенное: под бронепластиной – записка от жены с отпечатками ее руки и ноги полугодовой дочери. На картонке – псалом. Читал его своим бойцам перед боевыми выходами.

"Ни язвы, ходящей во мраке, ни заразы, опустошающей в полдень… к тебе не приблизится", - читает Олег.

Рукшин - живописное, но, как считали до недавнего времени, – бесперспективно село.

Дорогу центре Рукшинской ОТГ строили в 60-х годах прошлого века. И с тех пор ни разу не ремонтировали. Теперь же здесь – новенький асфальт.

Олег Горбатюк управляет Рукшином четыре года. Съемочная группа "Сегодня" была здесь в прошлом году. Видели отремонтированный мост, амбулаторию, школу. Заброшенный сельмаг превратился в современное админздание.

За время председательства громада Горбатюка завоевала десяток грантов и проектов. Благодаря одному из последних в одном из сел над Днестром заработал кооператив пасечников.

"Он фактически объединил всех, создал команду. Это создание производственных мощностей, мы купили оборудование, это достаточно важный этап. Будут рабочие места, и конечно – налоги в местный бюджет", – говорит председатель ассоциации производителей продукции пчеловодства "Буковинский пчеловод Василий Пономарь.

Товарищ по службе Роман Король считает офицера Горбатюка братом по оружию. Бок о бок они прошли горячие точки Донбасса.

"Требовательный, справедливый. Олег на своем месте. У него получалось управлять, командовать, его слушались. Авторитетность сразу чувствуется в человеке. Это его продолжение войны", – говорит товарищ Олега Роман Король.

Олег Горбатюк признается: родное село помогло справиться со страшными военными воспоминаниями.

"Я верю в то, что я делаю. В нашей жизни если не все, то очень многое зависит лично от нас. Если мы не можем изменить мир, то хотя бы себя в этом мире мы можем изменить точно. Будет ли в нашей небольшой громаде убрано или намусорено – это точно зависит от нас. И меняя себя, мы сможем изменить мир вокруг", – говорит председатель Рукшинской ОТГ Олег Горбатюк.

А еще он радуется: его экономическую стратегию села одобрили даже во Всемирном банке. Это, пока незримое, достижение еще должны оценить односельчане, верит "Герой Сегодня". И мы – благодарны ему!

Ранее мы писали, как община в Черкасской области научилась осваивать свой бюджет.

Также сообщалось, что в 116 районах не создано ни одной территориальной общины.

А о достижениях Колмакской громады в Харьковской области смотрите в видеоролике:

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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