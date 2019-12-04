Герой Украины Адам "не соответствует должности": на скандал отреагировал министр обороны

Фото: "Сегодня"

Герой Украины, ветеран АТО Евгений Межевикин ("Адам"), уничтожавший российские танки возле Донецкого аэропорта, не прошел аттестацию, а потому "не соответствует должности". Такую оценку Межевикину поставил один из начальников воинской части, полковник С. Литвинов.

Фото документа опубликовал сам Адам. Пост вызвал бурную реакцию патриотов. Они поддерживают Евгения и возмущаются тем, что профессионала хотят "убрать" из армии.

"Что-что, а как подготовить танкиста легендарный "Адам" знает. Потому что это танковый ас прошедший горнило войны, не раз участвуя в танковых боях, в которых побеждал. Причем не просто участвовал в танковых боях, а сознательно выезжал на танки противника… А потом оказывается что Женя просто не прошел аттестацию. По мнению проверяющих, которым место на нарах.", – рассказал волонтер Серж Марко.

Реклама

"Один из лучших танкистов. Сколько он русских танков, бронетехники и живой силы со своим экипажем сжег на "взлетке" ДАПа, никто точно не знает. Много. Очень. И не только в ДАПе. Сейчас Женю технически сливают с ВСУ", – сообщил активист Роман Синицын.

"Горжусь знакомством! Самое главное, аттестация войной пройдена на отлично, доверие Украины – безгранично, ибо оно получено на полях ДАПа. Оценки выставлены количеству уничтоженных вражеских танков", – пишет военный Александр Буйволюк.

"Герой войны стал поперек горла штабным с…кам. Жрут и никак не могут сожрать. Сначала сняли из бригады и перевели в штабы, теперь и оттуда убрать", – заявила журналист Snezha SV.

В тренде Прогноз погоды в Украине на 3 декабря: синоптики предупредили о снеге и гололеде

На скандал отреагировал министр обороны Андрей Загороднюк. Он поговорил с Межевикиным по телефону. Уже назначено служебное расследование.

"Назначаю служебное расследование, чтобы выяснить реальное положение вещей в подразделении, где служит Евгений. После этого приму соответствующие решения, которые будут обнародованы. Этот вопрос беру под личный контроль. Отдельно хочу обратиться к командирам. Вы должны четко понимать, что каждый воин с боевым опытом – это наша самая большая ценность. Мы должны поддерживать их и мотивировать служить в ВСУ, а не создавать препятствия и оценивать их роль исключительно по "оценочным карточкам", – написал глава Минобороны в Фейсбуке.

Напомним, 3 декабря президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины двум офицерам, которые недавно погибли в зоне ООС.

Также напомним, что 28 ноября следователи ГБР пришли с обыском к волонтеру Марусе Зверобой в рамках уголовного производства по факту угроз убийством президенту Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама