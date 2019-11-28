Обыск у Маруси Зверобой: стали известны новые подробности

Facebook Маруся Зверобой

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Стали известны новые подробности обыска у известного волонтера Маруси Зверобой (настоящее имя Елена Беленькая), проживающей в поселке Калиновка под Киевом.

Как рассказала сайту "Сегодня" активистка Ирина Горбачева, которая приехала поддержать Марусю, у дома волонтерши припарковались три микроавтобуса с правоохранителями, часть из них – с оружием и в масках.

"В дом к Марусе попасть невозможно, там проводится обыск, – рассказала Горбачева. – В доме сейчас находятся не менее 10 правоохранителей – девять мужчин и одна женщина. В одном из микроавтобусов находится, скорее всего, спецназ. Кроме того, люди, которые находятся в доме, стали спинами к окнам, поэтому понять, что именно там происходит – невозможно".

По словам Ирины, к дому Маруси начали съезжаться депутаты.

Напомним, утром в четверг, 28 ноября, в дом Зверобой пришли с обыском детективы Госбюро расследований. Это произошло в рамках дела о "гибели" президента Владимира Зеленского. Она вместе с нардепом Софией Фединой фигурирует в деле о якобы планировании убийства главы государства.

Как ранее сообщалось, в прошлом месяце визит президента Владимира Зеленского в Золотое ознаменовался скандальным общением с ветеранами-добровольцами. Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина с Марусей Зверобой во время стрима в соцсетях в жесткой манере высказалась в адрес главы государства и говорила, в частности, что президент может погибнуть на Донбассе. Речь шла, например, о взрыве гранаты или попадании Зеленского под обстрел.

Напомним, ранее ГБР попросило снять депутатскую неприкосновенность с Федины.

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