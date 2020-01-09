Гибель украинского Boeing в Иране: Зеленский объявил день траура

REUTERS/Charles Platiau/Pool

После крушения в Иране украинского авиалайнера Boeing 737-800, выполнявшего рейс PS752 Тегеран – Киев, и гибели 176 человек, в том числе 11 украинцев (девяти членов экипажа и двоих пассажиров), президент Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура. Глава государства уже подписал соответствующий указ, сообщил Офис президента.

"В связи с трагедией, которая произошла вследствие катастрофы пассажирского самолета частного акционерного общества "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 8 января 2020 года в Исламской Республике Иран и привела к многочисленным человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших постановляю объявить в Украине 9 января 2020 года днем траура", – говорится в сообщении.

Указом подразумевается 9 января на всей территории Украины приспустить государственный флаг на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Также постановляется отменить развлекательно-концертные мероприятия, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Напомним имена украинцев, погибших в авиакатастрофе лайнера МАУ в Иране:

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Пилоты:

Владимир Гапоненко

Сергей Хоменко

Алексей Наумкин

Бортпроводники:

Юлия Сологуб

Екатерина Статник

Игорь Матьков

Мария Микитюк

Валерия Овчарук

Денис Лыхно

Пассажиры:

Ольга Кобюк

Алена Малахова

Сообщалось, что авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана. Предполагаемой причиной аварии стала техническая неисправность.

В то же время российские и британские эксперты не исключают возможности теракта на борту воздушного судна, а также удара ракеты .

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

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