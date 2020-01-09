Гибель украинского Boeing в Иране: Зеленский объявил день траура

После крушения в Иране украинского авиалайнера Boeing 737-800, выполнявшего рейс PS752 Тегеран – Киев, и гибели 176 человек, в том числе 11 украинцев (девяти членов экипажа и двоих пассажиров), президент Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура. Глава государства уже подписал соответствующий указ, сообщил Офис президента.
"В связи с трагедией, которая произошла вследствие катастрофы пассажирского самолета частного акционерного общества "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 8 января 2020 года в Исламской Республике Иран и привела к многочисленным человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших постановляю объявить в Украине 9 января 2020 года днем траура", – говорится в сообщении.
Указом подразумевается 9 января на всей территории Украины приспустить государственный флаг на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.
Также постановляется отменить развлекательно-концертные мероприятия, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.
Напомним имена украинцев, погибших в авиакатастрофе лайнера МАУ в Иране:
Пилоты:
- Владимир Гапоненко
- Сергей Хоменко
- Алексей Наумкин
Бортпроводники:
- Юлия Сологуб
- Екатерина Статник
- Игорь Матьков
- Мария Микитюк
- Валерия Овчарук
- Денис Лыхно
Пассажиры:
- Ольга Кобюк
- Алена Малахова
Сообщалось, что авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана. Предполагаемой причиной аварии стала техническая неисправность.
В то же время российские и британские эксперты не исключают возможности теракта на борту воздушного судна, а также удара ракеты .
Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".
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