Глава Гидрометцентра рассказал, когда в Украину придет тепло

Сегодня, 19:30

Стабильный плюс может быть зафиксирован в третьей декаде марта, сказал Кульбида

Пока в Украине продлятся морозы. Фото: ГСЧС
Пока в Украине продлятся морозы. Фото: ГСЧС

Пока синоптики предупреждают об ухудшении погоды, а потепление в Украине наступит с 7-8 марта, устойчивых плюсовых температур следует ожидать позже. Об этом сообщил начальник Национального гидрометеорологического центра Украины Николай Кульбида, передает "Обозреватель".

Отвечая на вопрос, когда в Украине потеплеет, он сказал: "7-8 марта. В дневные часы будет преимущественно плюсовая температура, в ночные – около нуля и слабые морозы, хоть и не каждую ночь. Но быстрого нарастания тепла не будет".

На вопрос, "когда будет стабильный плюс?" глава Гидрометцентра ответил: "Этого не знает никто. Скорее всего, в третьей декаде марта".

Ранее сообщалось, что в результате влияния активных циклонов 1 марта в Украине ожидаются сложные погодные условия.

В частности, в результате перемещения активного циклона в большинстве областей пройдет сильный снег, метели, ожидаются снежные заносы, ночью в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях – очень сильные снегопады; в Приазовье местами налипание мокрого снега, гололед; ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с; на дорогах страны гололедица.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращения движения транспорта на отдельных участках дорог, что представляет второй (желтый) уровень угрозы: осложнение работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной отрасли в большинстве областей страны (кроме западных)", – рассказали в ГСЧС.
погода, снег, метель

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